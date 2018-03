Letzte Chance für DSKC Eppelheim

Anzeige

Vier Punkte Rückstand hat der DSKC Eppelheim als Tabellenvierter der DCU-Bundesliga der Sportkeglerinnen zu den beiden davor platzierten Teams von Frisch Auf Leimen und KF Obernburg. Das unterstreicht die Bedeutung des morgigen Derbys (14.30 Uhr, Classic Arena) gegen den deutschen Pokalsieger Leimen, der mit einer gesunden Mischung aus jungen und routinierten Spielerinnen eine tolle Saison spielt.

Die 17-jährigen Jennifer Sommer und Kira Nießner haben sich erstaunlich schnell an die 1. Liga gewöhnt. Celina Mahl ist auch erst Anfang 20, dazu kommen die Routiniers Vanessa Obländer, seit Wochen in Topform, Carmen Nimis-Nießner und Sabine Baust. Ein starkes, ausgeglichenes Team, das zu Hause bisher ungeschlagen ist und seine vier Saisonniederlagen allesamt auswärts kassiert hat, einige davon recht knapp. Eine schwere Aufgabe für den DSKC, gerade mit Blick auf die Tabelle. „Ja, wir stehen ordentlich unter Druck“, gibt Natalie Hafen (Bild oben) zu, „aber auch Leimen wird angesichts des Kampfes um den Titel ‚best of the rest“ mit einem gewissen Druck in das Spiel gehen.“

Obernburg kann der DSKC kaum noch überholen, denn der direkte Vergleich ist verloren, so dass er aus vier Spielen drei Siege mehr holen müsste. „Das grenzt an Utopie“, meinte Hafen. Demzufolge ist Leimen der Orientierungspunkt, um das vor der Saison ausgerufene Minimalziel Treppchenplatz vielleicht doch noch zu erreichen. „Uns muss es gelingen, unser Potenzial abzurufen und eine geschlossene Mannschaftsleistung zu bieten, dann müsste Leimen schon ein Stück über sich hinauswachsen, um die Punkte zu entführen“, hofft Hafen.