Letzte Minuten verpennt

Nach vielen vergeblichen Versuchen in den vergangenen Jahren gelang es der TSG Dossenheim in einem bis in die letzte Sekunde heiß umkämpften Handballthriller der Verbandsliga erstmals die Punkte vom TV Eppelheim zu entführen. Er unterlag knapp 24:25 (10:14) und haderte wieder einmal mit seiner schlechten Chancenverwertung. „Zwei Siebenmeter und sieben freie Würfe, davon allein drei in den letzten drei Minuten haben wir ausgelassen. Das hat uns den Sieg oder zumindest einen Punkt gekostet“, meinte ein enttäuschter Trainer Robin Erb.

Aber nicht nur daran lässt sich die Niederlage festmachen. Obwohl extra darauf hingewiesen, klappte das Rückzugsverhalten gegen den schnellen und schusssicheren TSG-Rechtsaußen Lukas Jünger vor allem im ersten Abschnitt nicht, sodass die Gäste von Anfang an in Führung lagen, die sie nach dem 4:5 sukzessive auf 6:11 ausbauten, bevor der TVE bei 13:14 und 17:16 wieder mit dabei war. Bis dann in der Schlussphase die möglicherweise entscheidenden Bälle nicht versenkt wurden.

Sebastian Dürr, vor allem für die Abwehr zuständig, beklagte die mangelnde Cleverness: „Sicherlich ist TSG-Kreisläufer Oliver Komarek mit 2,10 Meter schwer zu verteidigen, aber dass wir von außen so viele Tore bekommen, will mir nicht in den Kopf.“ Und Robin Erb war damit unzufrieden, dass „beruflich bedingt immer nur Teile der Mannschaft im Training waren, einzig Sebastian Scheffzek war jedes Mal da und er war prompt unser bester Spieler.“

TVE: Kriechbaum, Brendel; Spannagel, Späth, Stotz (5/3), Huckele, Hofmann (1), Scheffzek (8), Marz (3), Hess (6/2), Geier, Stroh (1), Dennhardt, Sauer. we

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 14.11.2018