Letztlich keine Chance beim Titelanwärter

Nach derzeitigem sportlichen Stand bleibt der erklärte Meisterschaftsaspirant, die HSG Mannheim, das Maß aller Dinge in der Handball-Badenliga Frauen. Das mussten auch die Brühlerinnen beim erstmaligen Aufeinandertreffen in Mannheim erfahren. Dort siegte die HSG klar mit 26:18 gegen den TV und bleibt damit ungeschlagen.

Schon vor Spielbeginn hatten sich die Gäste auf ein spielerisches Übergewicht der HSG eingestellt. „Wir wissen, was auf uns zukommt und wollen versuchen, so lange wie möglich dranzubleiben und die HSG ein wenig zu ärgern. Gewinnen müssen wir hier nicht,“ meinte TVB-Trainerin Kerstin Siebenlist.

Der TV Brühl wollte daher befreit aufspielen – mit den gleichen Attributen wie gewohnt, einer offensiven 5:1-Deckung und schnellem Angriffsspiel. Das klappte jedoch zu Anfang überhaupt nicht. Nervöse Aktionen und mehrere Ballverluste bedeuteten nach zehn Minuten den 1:5 Rückstand. Zu durchsichtig waren die Brühler Angriffsaktionen, dazu oft zu nahe an der gegnerischen Deckung, die nur schwer auszuspielen war.

Zur Pause noch Hoffnung

Nach zwei Starwurftreffern war es Maike Röschel, der nach fast 18 Minuten das erste Tor aus dem Spiel heraus gelang (3:7). Das weckte die Lebensgeister der Gäste, die plötzlich erkannten, dass auch die HSG nicht unverwundbar ist. Nach dem 10:4 gelang den Mannheimerinnen in der ersten Hälfte kein Treffer mehr, ein Verdienst der guten Abwehrleistung einschließlich Torhüterin Sandra Pristl, die mehrere Schüsse glänzend parierte. Bis zur Pause trafen dreimal Maike Renkert und einmal Maike Röschel zum 8:10 jeweils ins Schwarze.

In der zweiten Hälfte war es erneut Maike Renkert und dazu Hannah Edelmann, die auf einen Treffer verkürzten (9:10 und 10:11). Aber als die Gäste den Ausgleich bereits vor Augen hatten, passierte das, was eigentlich nicht passieren sollte. In Überzahl kassierten die Brühlerinnen drei Tore, die HSG spielte ihre ganze Routine perfekt aus. Nach dem zwischenzeitlichen 16:10 war die Partie dann zumindest vorentschieden. Brühl kam noch einmal bis auf vier Tore heran (14:18), mehr war einfach nicht möglich.

Trainerin Kerstin Siebenlist resümierte: „Die Niederlage tut uns zwar nicht weh, aber da wir die ersten Minuten praktisch verschlafen haben, war es zu Beginn eher selbst verschuldet. Wir hatten dann auch in der zweiten Halbzeit eine schwache Phase, als die Entscheidung fiel. Ohne Rückraum ist es gegen solche Gegner halt auch sehr schwer, genügend Tore zu erzielen.“

TV Brühl: S. Pristl, Zimmermann; Li. Bühn, Lederer, Gross (1), Handrick, Edelmann (4), Henn, F. Pristl, Renkert (6/5), Tomann (1), Röschel (5/1), Schneider (1). ako

