Lewis Hamilton legt vor

Monte Carlo.Lewis Hamilton, der Führende der Fahrerwertung, ist auch zum Auftakt des sechsten WM-Laufs in Monaco das Maß aller Dinge. Nach den ersten beiden Trainings war der Brite Tagesschnellster. Aufgrund des Todes von Formel-1-Legende Niki Lauda, einem engen Vertrauten Hamiltons, hatte der fünffache Weltmeister am Mittwoch alle Medientermine abgesagt. Auf der Strecke gab er am Donnerstag dann wieder

