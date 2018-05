LG Kurpfalz stark vertreten

Anzeige

Bei den Regio-Meisterschaften in Mannheim ging die Stabhochspringerin Jacqueline Otchere (MTG Mannheim ) in ihrer Spezialdisziplin und im Weitsprung an den Start. Dabei überraschte die Eppelheimerin im Weitsprung mit herausragenden 6,07 Meter und Rang eins. Bereits aus kurzem Anlauf setzte sie mit 5,47 Meter im dritten Versuch eine erste Duftmarke. „Der Ausflug ins Weitsprung-Lager hat sich gelohnt,“ meinte Trainer Alexander Rupp. Im Stabhochsprung gewann Otchere mit 3,70 Meter.

Souverän siegten Martin Erle (LG Kurpfalz) im Speerwerfen mit 65,69 Meter und Yannick Sturm (LG Kurpfalz) im Kugelstoßen mit 13,76 Meter. Doppelsiegerin wurde bei der weiblichen Jugend U 20 Anne Braun (LG Kurpfalz) über 100 Meter Hürden (15,60 Sekunden) und 400 Meter Hürden (66,27 Sekunden). „Ganz zufrieden bin ich mit meinen Zeiten nicht“, resümierte die Oftersheimerin. „An die hohen Hürden über die kurze Strecke muss ich mich noch gewöhnen.“

Männer: 4x100 Meter: 1. StG Walldorf/Eppelheim (Robert Brune, Luca Klevenz, Malte Hinrichs, Marco Keßler) 45,40 Sekunden, Kugel: 1. Yannick Sturm (LG Kurpfalz) 13,76 Meter, Speer: 1. Martin Erle (LG Kurpfalz) 65,69 Meter. Männliche Jugend U 20: 800 Meter: 2. Tim Auer (DJK Hockenheim) 2:08,76 Minuten, 3. Jakob Gieser (LG Kurpfalz) 2:10,06 Minuten. Weibliche Jugend U 20: 100 Meter Hürden: 1. Anne Braun (LG Kurpfalz) 15,60 Sekunden, 400 Meter Hürden: 1. Anne Braun 66,27 Sekunden. Männliche Jugend U 18: 100 Meter: 2. Robin Ganter (MTG Mannheim) 11,24, 110 Meter Hürden: 1. Robin Ganter 14,38 Sekunden, 4x100 Meter: 1. StG Walldorf/TV Eppelheim (Peter Dorando, Bence Banfai, Nicolas Heck, Jonas Kunz) 49,88 Sekunden. Weibliche Jugend U 18: 200 Meter: 2. Clara Wollschläger (LG Kurpfalz) 27,64, Speer: 1. An-na Janyska (DJK Hockenheim) 37,01 Meter. hz

Gold gewannen die Reilingerin Denise Schreyer (SG Walldorf Astoria) über 800 Meter U 20 und Anna Janyska (DJK Hockenheim) im Speerwerfen U 18. Nach einem furiosen Hürdensprint durfte der Hockenheimer Robin Ganter (MTG) über 14,38 Sekunden jubeln. hz