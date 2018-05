Anzeige

Die während der Walldorfer Bahneröffnung ausgetragenen Staffelmeisterschaften des Rhein-Neckar-Kreises glänzten die 3-mal-800-Meter-Staffeln U 14 der LG Kurpfalz.

In einem großen Teilnehmerfeld siegte die erste Mannschaft in der Besetzung Anna Berner, Tatjana Hoffmann und Sarah Meiser in 8:23,92 Minuten deutlich vor dem Team zwei mit Katharina Ecker, Smilla von Duhn und Tabea Hoffmann (8:29,82 Minuten).

Bei den Jungs U 14 war das LG-Team mit David Waeldlin, Luca Weber und Yannick Schaub in 8:37,83 Minuten ebenfalls nicht zu schlagen.