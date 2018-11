Lieberknechts Top-Bilanz

Torsten Lieberknecht hat als Trainer eine ausgezeichnete Bilanz gegen den SV Sandhausen: Von insgesamt 16 Partien im Unterhaus oder in der Dritten Liga gewann der 45-Jährige elfmal, viermal gab es ein Remis und nur einmal verlor er gegen den SVS. 16-mal war der ehemalige Profi dabei allerdings Trainer von Eintracht Braunschweig. Nun leitet der in Bad Dürkheim geborene Fußballlehrer den MSV Duisburg an.

Neues Spiel, neues Glück für den SVS also, könnte man meinen. Doch wer auf Statistik schwört, muss feststellen, das Sandhausen in den sechs Zweitliga-Vergleichen mit den Duisburgern auch erst einmal als Sieger (ein Remis, vier Niederlagen) vom Platz ging.

Sei’s drum. In Duisburg ist man derweil froh, einen vom Format Lieberknechts auf der Trainerbank sitzen zu haben. Lieberknecht, ehemaliger Kicker in Kaiserslautern, bei Waldhof Mannheim, für Mainz 05, den 1. FC Saarbrücken und Eintracht Braunschweig, feierte bei seinem Debüt mit Duisburg einen Auswärtssieg in Köln, holte in vier Liga-Partien unter seiner Leitung sieben Zähler und kam per 3:0-Auswärtserfolg gegen Arminia Bielefeld im DFB-Pokal weiter. Der Neue hat wieder Euphorie entfacht.

Ein akribischer Arbeiter und Taktikfuchs ist Lieberknecht ohnehin, der beispielsweise beim Erfolg in Köln im 4-4-2-System mit Raute beginnen ließ, zwischenzeitlich auf 4-2-3-1 wechselte, um am Ende mit Fünferkette verteidigend drei Punkte einzuheimsen. „Es wird ein Mentalitätsspiel gegen Sandhausen. Beide haben neun Punkte und dementsprechend werden beide Mannschaften alles reinhauen“, sagt Lieberknecht. mab

