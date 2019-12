Liegen Punkte unterm Baum?

Ungeachtet ihrer zuletzt etwas misslichen Lage in der Handball-Badenliga (Punktabzug wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls, vier Niederlagen in den fünf Spielen davor) und einem anfänglichen Rückstand (1:4) bewies die TSG Eintracht Plankstadt Durchhaltevermögen und bezwang die SG Heddesheim mit 27:21 (12:10). Und in dem Schneckenrennen gegen den Abstieg zählt jeder Punkt – schließlich sind die letzten acht Mannschaften, also mehr als die Hälfte, nur durch drei Zähler getrennt.

Der missratene Start in die Begegnung war spätesten beim 7:5 in Vergessenheit geraten, danach behauptete das Heimteam ständig einen Vorsprung und kam mit großem Schwung aus der Halbzeitbesprechung. Während die SGH ziemlich nachlässig mit ihren Möglichkeiten umging, zeichneten sich die Plankstädter nun durch die größere Treffsicherheit aus. Über 15:12, 19:13 und 23:15 wurde aus einer weiter aufmerksamen Deckung heraus der Weg zum Sieg geebnet. Die TSG Eintracht präsentierte sich wesentlich hungriger als sein Gast, wie auch von dessen Seite eingestanden wurde.

Jetzt gegen Knielingen

Viel Zeit zum Durchatmen bleibt Trainer Niels Eichhorn und seiner Crew aber nicht. Während im badischen Bereich der Spielbetrieb weitgehend schon in die kurze Winterruhe verfallen ist, steht ihnen noch eine Heimpartie bevor. Nun kommt der inoffizielle Spitzenreiter TV Knielingen zur Bescherung. Mal abwarten, wer Geschenke erhält und wem die Rute von Knecht Ruprecht droht.

TSG E: Roche, Lázaro Garcia; T. Pristl (7/1), Maier (7/2), Bastel (1), Schneider, Munz (2), Großhans (5), A. Schöffel (3), Mag. Verclas, Stadler, Denne (2), R. Verclas. mj

