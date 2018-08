Liga-Neuling trumpft auf

Am ersten Spieltag der Fußball-Kreisligasaison trumpften Liga-Neulinge Ketsch auf.

Ketsch II – Wallstadt 1:1 (1:1)

Ein gut organisiertes und laufstarkes Ketsch erkämpfte sich gegen die favorisierte SpVgg Wallstadt in Unterzahl ein 1:1-Unentschieden. Denkbar schlecht lief es allerdings zu Beginn: Schon der erste Eckball wurde von Dennis Kecskemeti per Kopf ins Tor befördert (1.). In der Folge kämpfte man sich ins Spiel, die rote Karte von Özgür Cakiroglu (Foulspiel, 17.) machte es den Gastgebern dann aber schwerer als erhofft. Etwas Beruhigung brachte Niko Gäberts Ausgleichstreffer (25.). mso

Hockenheim – Reilingen 2:0 (0:0)

Das Derby zwischen dem FV Hockenheim und dem SC Reilingen verlief hektisch und war von vielen Fehlpässen geprägt. Die Partie war stark umkämpft, doch die Rennstädter investierten mehr und belohnten sich auch dank einer zwischenzeitlichen Überzahl mit einem 2:0-Sieg.

Adem Beyaz (71.) und Julian Maier (90.+1). trafen. sz

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 20.08.2018