Linkshänder Meddeb als Verstärkung

Wenn es um gute Adressen für die Nachwuchsausbildung geht, dann gehört die HG Oftersheim/Schwetzingen zu einer der Top-Adressen in Handball-Deutschland. Es ist als Auszeichnung zu werten, wenn Bundesliga-Clubs an die Verantwortlichen des Drittligisten herantreten, um ihre Talente dort per Zweitspielrecht unterzubringen. So erhalten sie Möglichkeit, Spielpraxis zu sammeln.

Daniel Hideg

...