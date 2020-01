Lisa Naber kehrt nach zwei Jahren auf die Platte zurück

In seltener Eintracht hat der Handball in der Frauen-Oberliga geruht, nun steht der 15. Spiel- sowie erste Rückrundentag an. Dieser führt die HG Oftersheim/Schwetzingen nach Steißlingen (Samstag, 18 Uhr) und damit zu einem der vier abgehängten Verfolgern des souveränen Spitzenreiters FA Göppingen. Zu diesen Verfolgern könnte auch noch als fünftes Team die SG BBM Bietigheim II (17:11) zählen, das bei der HSG St. Leon/Reilingen in all seiner Unberechenbarkeit vorstellig wird.

Auch in der zweiten Saisonhälfte wird sich wenig daran ändern, dass die HG in beinahe allen Begegnungen als Außenseiter auftreten wird. Das Hinspiel gegen das Team an einem kleinen See beim Bodensee endete 20:29 – ein Ziel könnte sein, diesmal besser abzuschneiden. Gleiches Vorhaben dürfte sich die HSG auf ihre Fahnen geschrieben haben, doch auf wesentlich höherem Niveau. In der Vorrunde gab es in Bietigheim ein Remis, jetzt soll ein Sieg her, um weiter im Rennen um die Podestplätze zu verbleiben.

Ebenfalls mit Heimrecht tritt Badenligist TV Brühl gegen die HG Saase an. Allerdings beginnt hier die Rückrunde gegen den Tabellennachbarn gleich wieder mit Personalsorgen. Bei Brühl fallen mit Hannah Edelmann und Maike Röschel zwei Leistungsträgerinnen aus. Trainerin Kerstin Siebenlist muss ihr Team auf einigen Positionen umbauen, damit es weiter schlagkräftig bleibt. Einziger personeller Lichtblick am Horizont ist der erstmalige Einsatz von Lisa Naber nach fast zweijähriger Verletzungspause. Natürlich sind von ihr noch keine Wunderdinge zu erwarten, aber alleine ihr Mitwirken wird sich positiv auswirken.

In der Verbandsliga darf sich die HSG II daran versuchen, die SG Stutensee/Weingarten zu prüfen, die ähnlich wie Göppingen in der Oberliga das Klassement auf Badens zweiter Spielebene dominiert. Doch in der Hinrunde unterlag St. Leon/Reilingen zum Saisonauftakt nur knapp. Vielleicht ist eine Wiederholung möglich und es springt eventuell sogar mehr raus. Schließlich erlaubte sich der Favorit Mitte November einen Ausrutscher (den einzigen bislang) in Schriesheim, nur um anschließend Anfang Dezember den Zweiten Birkenau II mit 28:18 abzufertigen.

Vor einer scheinbar etwas einfacheren Aufgabe stehen Eppelheims Landesliga-Frauen, die sich mit der Ladenburger SV auseinandersetzen werden. mj

