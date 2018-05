Anzeige

Sie scheint auch 2018 nicht schlagbar zu sein: Die Eppelheimerin Lisa Teichert verteidigte im tschechischen Kretinka bei Brünn ihren Europameistertitel im Quadrathlon über die Mitteldistanz souverän. Nach 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren, 8 Kilometer Kajakfahren und 10 000 Meter Laufen hatte sie mit einer Zeit von 3:17,18 Stunden über 25 Minuten Vorsprung vor der Tschechin Magdaléna Koberová.

„Diese Dominanz ist schon fast erschreckend“, sagt die junge Ärztin am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim. Ende März hatte sie bereits die Europameisterschaft im Sprint gewonnen – unter erschwerten Bedingungen: „Seit Ende des Jahres bin ich berufstätig und musste mein Training somit sehr umstellen und mich an die Doppelbelastung gewöhnen“, meint Lisa Teichert.

Ehemann holt Bronze

Für ihren Ehemann Stefan Teichert verlief der Wettkampf mit Platz drei (2:57,43 Stunden) auch erfolgreich, trotzdem war er nicht ganz zufrieden: „Ein Platz auf dem Podest ist immer schön und bei mir nicht selbstverständlich. Aber heute wäre Platz zwei drin gewesen“, sagt Teichert, der 1,40 Minuten nach dem Ungarn Ferenc Csima einlief.