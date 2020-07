Lisa Teichert Europas stärkste Quadrathletin

Sie hatten ihn so herbeigesehnt, den ersten Quadrathlon-Wettkampf nach der Corona-Pause. „Wir können zwar auch das Training sehr genießen, aber so ganz ohne Wettkampf ist es dann doch ein komisches Gefühl“, sagten Lisa und Stefan Teichert unisono.

So fuhr das Quadrathlon-Ehepaar aus Eppelheim nach Kaposvar in Ungarn, wo am Deseda-See – 50 Kilometer südlich des Balatons – das erste Rennen ausgetragen wurde. Trotz unterschiedlicher Voraussetzungen der Athletinnen und Athleten in Sachen Trainingsumfang hatte der Weltverband es trotzdem als Sprint-Europameisterschaft ausgeschrieben. Noch sind nicht überall die Reisebeschränkungen aufgehoben, so dass nicht alle Asse teilnehmen konnten.

Es wurde ein heißes Rennen jenseits der 30-Grad-Marke, keine leichte Aufgabe nach der langen Pause. „Bei diesen Bedingungen Höchstleistungen zu erbringen, ist nicht einfach und fordert den Körper bis zum Limit“, sagte Stefan Teichert, „aber wir lieben es, die Grenzen immer ein Stück weiter zu schieben.“

Trotz gesundheitlicher Probleme im Vorjahr war Lisa Teichert wieder in der Favoritenrolle, hatte sie doch in den letzten Jahren alle wichtigen Titel gewonnen. „Auch wenn ich auf viel Erfahrung zurückblicken kann, es ist dennoch immer wieder aufregend, wenn man an der Startlinie steht“, meinte die 29-jährige Ärztin. Besonders nach fast einem Jahr ohne Wettkampf habe sie den Druck deutlich gespürt, „aber genau das macht ja auch ein bisschen den Reiz aus.“

Schnell nach dem Start zeigte sich das gewohnte Bild: Lisa Teichert lag in Führung und gab diese über 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, sechs Kilometer Kajakfahren und sechs Kilometer Laufen bis zum Schluss nicht mehr ab. Im Ziel lag sie über fünfeinhalb Minuten vor der Ungarin Lilla Kovács.

Ehemann verpasst Podium

Ihr Mann Stefan Teichert konnte sich zumindest zeitweise Hoffnungen auf das Podium machen, doch nach seiner Rückenoperation im vergangenen Jahr lässt es der 40-Jährige etwas „gemütlicher“ im Training angehen. „Im Wettkampf fehlen einfach ein paar Prozent“, meinte er im Gespräch mit dieser Zeitung, „aber das ist okay, solange ich die Jungs da vorne noch etwas ärgern kann.“ Am Ende stand immer noch ein starker sechster Platz zu Buche.

Ergebnisse Frauen: 1. Lisa Teichert (Eppelheim) 1:54,02 Stunden, 2. Lilla Kovács (Ungarn) 1:59,38, 3. Susanne Walter (Deutschland) 2:06,23.

Männer: 1. Ferenc Csima (Ungarn) 1:38,26, 2. William Peters (Belgien) 1:39,25, 3. Krzysztof Wolski (Polen) 1:40,28, 6. Stefan Teichert (Eppelheim) 1:44,43.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 07.07.2020