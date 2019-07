Lisa Teichert holt zwei EM-Titel

Mehrere Jahre dominierte Lisa Teichert die Weltelite im Quadrathlon. Keine Konkurrentin konnte ihr nur annähernd gefährlich werden. Doch nach Ende der vergangenen Saison kamen gesundheitliche Probleme.

Die 28-jährige Ärztin aus Eppelheim hatte eine Herzmuskelentzündung, die eine entsprechend lange Pause nach sich zog. Auch bei ihrem Mann Stefan verstärkten sich die Rückenprobleme, und da er auch im Alltag nicht beschwerdefrei war, entschied er sich für eine Wirbelsäulenversteifung. „Diese Zeit war für uns extrem hart, besonders da wir beide eingeschränkt waren“, gibt Stefan Teichert zu. Aber sie arbeiteten kontinuierlich an ihrer Rehabilitation und dem Aufbautraining, um doch die diesjährige Saison zu bestreiten. „Es ist aber schwierig, zum Wiedereinstieg nicht zu schnell zu viel zu wollen. Da hilft es, wenn der Partner einen mal bremst und an das Wesentliche erinnert“, meint Lisa Teichert. Sie verzichtete auf den Start bei der Weltmeisterschaft (WM) über die Mitteldistanz, dadurch endete ihre mehrjährige Erfolgsserie. Stefan Teichert nahm die Strecke als Aufbautraining.

Das nächste große Ziel

Doch jetzt standen zwei Europameisterschaften (EM) auf dem Programm. Erstaunlicherweise konnte Lisa Teichert trotz des großen Trainingsrückstandes erneut beide Titel gewinnen. Erst über die Mitteldistanz in Tyn an der Moldau, eine Woche später auf der Sprintstrecke in Werdau nahe Zwickau. „Es war schon eine riesengroße Erleichterung, auch wenn ich mich immer noch nicht zu 100 Prozent fit fühle und meinem Körper mehr Ruhe geben muss als früher“, sagte die Siegerin.

Auch Stefan war mit den Plätzen acht und sieben sehr zufrieden, vor allem, dass „ich nur drei Monate nach der Operation schon wieder auf diesem Niveau mithalten kann.“ Hauptsächlich war er aber froh, dass er seinen Sport schmerzfrei ausüben kann. „Dafür bin ich meinem Operateur PD Dr. Berk Orakcioglu und meinem Physiotherapeuten Kai Gund unendlich dankbar.“

Noch in diesem Monat starten die Teicherts bei der Sprint-Weltmeisterschaft.

