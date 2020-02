Löhr bleibt - Wahl kommt

Handball-Drittligist HG Oftersheim/Schwetzingen hat nicht nur am Samstagabend sein Heimspiel gegen Aufsteiger Northeimer HC mit 32:27 (16:14) gewonnen und damit einen Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt gemacht, sondern auch die ersten personellen Weichen für die nächste Saison gestellt. Nach dem Spiel, das die Gastgeber durch einen entschlossenen Schlussspurt für sich entschieden, gab der Sportliche Leiter Martin Schmitt einige Neuigkeiten bekannt. Die wohl wichtigste Nachricht, dass Trainer Holger Löhr der HG auch in der kommenden Runde erhalten bleibt. Der ehemalige Nationalspieler hat seinen Vertrag um ein Jahr verlängert und wird damit weiter an der Entwicklung der Mannschaft arbeiten.

Mit Benedikt Müller und Jerrit Jungmann haben zudem zwei Stammspieler ihre Zusage für nächste Saison gegeben. Torwart Müller war vor der Saison aus Hanau zur HG gewechselt und schnell zum Leistungsträger und Publikumsliebling geworden. Rückraumspieler Jerrit Jugmann hat sich nach einem Kreuzbandriss in seiner Premierensaison längst wieder im Team etabliert. Er wird allerdings in der ersten Saisonhälfte 2020/21 wegen eines Auslandssemesters ausfallen.

Die Rückraum-Mitte-Position wird aber trotzdem gestärkt, denn dort ist der erste Neuzugang zu Hause. Den Verantwortlichen der HG Oftersheim/Schwetzingen um den Sportlichen Leiter Martin Schmitt ist dabei ein echter Transfercoup gelungen. Mit Christian Wahl kommt ein Zweitligaerfahrener Rückraumspieler vom SV Kornwestheim nach Schwetzingen und Oftersheim. Den aus Balingen stammenden Schwaben zieht es aus privaten Gründen in die Rhein-Neckar-Region.

Der 29-jährige Rückraumspieler freut sich bereits auf seine neue sportliche Herausforderung bei der HG. „Ich bin super froh, zu einem so bodenständigen und herzlichen Verein zu wechseln und freue mich, vor der unglaublich tollen Kulisse spielen zu dürfen. Ich hoffe im Training, im Spiel sowie außerhalb des Spielfeldes immer meinen Beitrag leisten zu können“, sagt er.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 08.02.2020