Löhr: Das wird ein Spiel auf Augenhöhe

Die HG Oftersheim/Schwetzingen –fast ständig in der oberen Tabellenhälfte der 3. Handball-Liga Süd gelistet – spielt gegen das als Absteiger feststehende Schlusslicht SG Köndringen/Teningen. Da gilt auf den ersten Blick der Ausgang als sichere Sache, zumal die Südbadener in ihren letzten elf Spielen nur Niederlagen quittierten.

„Aber mit Köndringen/Teningen wird das nicht einfach“, warnt Oftersheim/Schwetzingens Chefcoach Holger Löhr vor vorschnellen Schlüssen. „Dieses Team hatte ich nicht als Absteiger auf der Rechnung und es hat viele Spiele nur knapp verloren. Das wird mit Sicherheit ein Spiel auf Augenhöhe, auch wenn der Klassenverlust für die SG schon sicher ist.“

Zuschauern noch mal was bieten

Doch Löhr will aber auch, dass sich sein Team nicht auf dem bisher Erreichten zurücklehnt. „Die Mannschaft soll und wird alles in dieses Heimspiel reinhängen, um es erfolgreich zu gestalten. Mit unserer Heimbilanz können wir nicht so recht zufrieden sein. Das können wir besser, auch wenn es eigentlich um nichts mehr geht.“