Knapp verloren die Drittliga-Handballer der HG Oftersheim/Schwetzingen. Das 27:26 (17:14) beim VfL Pfullingen sieht nicht nur eng aus, es hätte auch jederzeit anders ausgehen können, dennoch betonte Trainer Holger Löhr, dass es eine verdiente Niederlage gewesen sei. „Dieses Quäntchen Glück muss man sich auch erarbeiten“, sagte der HG-Coach, während sein Pendant auf Pfullinger Seite, Till Fernow, vom „souveränsten Ein-Tor-Sieg der letzten Zeit“ sprach. Es war der fünfte Erfolg mit einem Treffer Differenz aus den vergangenen sechs Spielen, der neunte Heimerfolg in Serie für die Schwaben.

Vorausgegangen waren gut 50 Minuten, in denen sich beide Teams mehr oder weniger auf Augenhöhe begegnet waren (23:21). Ein kurzer Einbruch nach Kevin Körners dritter Hinausstellung sorgte für einen klaren 22:27-Rückstand (56.). Doch – und dies bewunderte auch Fernow gegenüber Löhr: „Deine Jungs kämpfen bis zum Schluss um jeden Ball.“ Mit einer famosen Aufholjagd wurde der Anschluss hergestellt. Mehr war dann aber nicht drin, weil zum einen die Zeit abgelaufen war und zum anderen ein, zwei aussichtsreiche Aktionen dazwischen noch schief gegangen waren. Anderseits könnte der Gastgeber, der am Schluss reihenweise in Daniel Unser seinen Meister fand, bei weniger Fehlwürfen einen höheren Sieg für sich reklamieren. Am Ende zählt einfach nur die Punkteverteilung. Die lässt die HG auf Rang sechs verharren, Pfullingen sitzt auf Platz zehn.

Taktisch hochinteressant

Wegen diverser Ausfälle begann Oftersheim/Schwetzingen mit der selten vorgetragenen Rückraumreihe Lukas Sauer, Tom Jansen und Julian Zipf, die sich gleich gut einführte. Später sollten auch andere ungewohnte Varianten und Zusammenstellungen folgen. Aber nicht alle Experimente führten zu durchschlagendem Erfolg. Beide Seiten boten im Wechsel Treffer, wenige Fehlwürfe und einige Kabinettstückchen (0:2, 7:7, 9:7, 9:10, 12:10). Die 650 Zuschauer wussten sich am Ende gut unterhalten, sahen eine „taktisch hochinteressante Begegnung“ (Löhr). Zwischendurch fehlte der HG dann zur Pause hin im Angriff ein wenig der Überraschungsmoment, weshalb Pfullingen etwas lauter den Takt vorgab.