Löhr: Mit Demut und Respekt

Rein von der aktuellen Tabellenbilanz in der 3. Liga ist die Ausgangslage für die Handballer der HG Oftersheim/Schwetzingen am Samstag (19.30 Uhr) beim HSC Bad Neustadt auf den ersten Blick klar definiert. Ein Mittelfeldteam tritt beim Schlusslicht an, welches erst einen einzigen Zähler (in Gelnhausen) sein Eigen nennen darf. Es scheint ein einfacher Job zu sein, es könnte aber auch ein

...