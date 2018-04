Anzeige

Für die HG Oftersheim/Schwetzingen geht es jetzt in den Pfälzer Wald zum 13. TuS Dansenberg (Samstag, 20 Uhr), der sich seine Zähler bei Köndringen/Teningen holte und den Abstieg der Südbadener damit besiegelte.

Nach der Niederlage gegen Neuhausen war HG-Trainer Holger Löhr im ersten Moment „stinksauer“, lobte aber: „Trotz all meiner Schimpferei im Nachgang der Partie ist es ist schon beachtlich, was wir diese Saison sonst alles erreicht haben. Ich bin richtig stolz auf die Jungs. Wo könnten wir stehen, hätten wir uns zuletzt nicht diese acht Punkte abluchsen lassen.“ Diese Verlustzähler hätten unheimlich wehgetan, fügt er noch an.

Die Ansprüche im zweiten Jahr 3. Liga seien halt ein wenig gestiegen. Löhr fordert: „Alle im Team wollen gewinnen, jetzt müssen sie bereit sein alles zu geben.“ Attribute wie taktische Disziplin, ein Eins-gegen-Eins zu gewinnen, in der 6:0-Deckung mit letzter Konsequenz zu arbeiten, den letzten Schritt zu tun, auch wenn es schwer fällt, zählt er auf. „Dies haben wir in Nußloch gezeigt, gegen Neuhausen nicht.“