An beiden Enden der Tabelle in der Südstaffel der deutschlandweiten 3. Handball-Liga geht es extrem spannend zu. Unten duellieren sich fünf Teams, wollen den Gang in die Oberligen vermeiden. Eines davon ist der HC Oppenweiler/Backnang, der nun bei der HG Oftersheim/Schwetzingen zu Gast sein wird. Im oberen Bereich ist allerdings kaum von einem „Ende“ im direkten Sinne zu reden oder zu schreiben. Denn theoretisch haben elf Mannschaften noch Titelchancen. Sie sind nur durch sechs Punkte getrennt.

Das entspricht dem Vorsprung, den der Oststaffel-Führende Großwallstadt allein auf seinen engsten Verfolger Erlangen II hat oder der HSV Hamburg im Norden auf den TSV Altenholz. Im Westen ist Ferndorf gar zehn Punkte (niederlagenfrei) enteilt.

Da stellt sich dann auch die Frage, wer alles aufsteigen wird. Nur der Erste käme direkt in die 2. Bundesliga, der Zweite würde eine Aufstiegsrelegation bestreiten (ohne Garantie, auch hoch zu dürfen). Im Süden haben aber nur Nußloch, Fürstenfeldbruck und Horkheim ihre dafür notwendigen Unterlagen bei der Handball-Bundesliga abgegeben, im Osten nur der TVG Großwallstadt. Dies bietet viel Raum zu Spekulationen und vor allem Unwägbarkeiten bezüglich der Einteilung zur Saison 2018/19.