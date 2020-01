Lokalderby sehr früh

Wormatia Worms (weiß) und ASC Neuen-heim (gelb) sind auch dieses Jahr wieder mit dabei. © Fischer

Fußballfans kommen an diesem Freitag, 3. Januar, sowie am Samstag, 4. Januar, in der Ketscher Neurotthalle auf ihre Kosten. Dort wird der Sparkassen-Cup ausgetragen (wir berichteten). Los geht’s um 17 Uhr.

Das erste Spiel bestreitet der SV Sandhausen gegen die SGK Heidelberg. Ein Derby mit Lokalkolorit wird um 17.34 Uhr angepfiffen, dann trifft der FV Brühl auf die Spvgg 06 Ketsch. Hier gibt’s eine Übersicht:

Spielplan am Freitag, 3. Januar: 17 Uhr: SV Sandhausen – SGK Heidelberg; 17.17 Uhr: FC Astoria Walldorf – VfB St. Leon, 17.34 Uhr: FV Brühl – Spvgg 06 Ketsch, 17.51 Uhr: ASV/DJK Eppelheim – SC United Weinheim, 18.08 Uhr: SV Sandhausen – FV Brühl, 18.25 Uhr: FC Astoria Walldorf – ASV/DJK Eppelheim, 18.42 Uhr: SGK Heidelberg – Spvgg 06 Ketsch, 18.59 Uhr: St. Leon – Weinheim 19.16 Uhr: SV Waldhof Mannheim – VfR Mannheim, 19.33 Uhr: Wormatia Worms – FC Victoria Bammental, 19.50 Uhr: ASC Neuenheim – SV Enosis Mannheim, 20.07 Uhr: SV 98 Schwetzingen – FT Kirchheim, 20.24 Uhr: SV Waldhof Mannheim – ASC Neuenheim, 20.41 Uhr: Worms – SV 98 Schwetzingen, 20.58 Uhr: VfR Mannheim – SV Enosis Mannheim, 21.15 Uhr: FC Victoria Bammental – FT Kirchheim. zg

