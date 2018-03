Lokalmatadorinnen glänzen in eigener Halle

Badische Meisterin in der Schülerleistungsklasse wurde Alina Pörner vom TB Germania Neulußheim. © Klumpp

Die Rhythmische Sportgymnastik (RSG) zählt beim Badischen Turner-Bund zu den attraktivsten Sportarten. Gefordert sind gymnastische und tänzerische Elemente sowie ein hohes Maß an Körperbeherrschung, Gleichgewichts- und Rhythmusgefühl. Bei den badischen Meisterschaften in der Neulußheimer Hardthalle konnten die Besucher am Wochenende tolle Leistungen der Mädchen bewundern.

Der

...

Sie sehen 14% der insgesamt 2799 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 13.03.2018