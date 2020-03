Lokalvergleich um die Tabellenspitze

Die Tabellenführung in der 1. Handball-Kreisliga Mannheims ist wie eine Art Wanderpokal. Fast wöchentlich wechselt der Inhaber der Spitzenposition, weil sich die Konkurrenten immer wieder kleine oder größere Patzer erlauben. Momentan ist dadurch neben den Dauerrivalen Plankstadt und Brühl auch wieder Schriesheim gut im Rennen. Alle drei Kontrahenten haben nun acht Miese und Edingen lauert mit zehn direkt dahinter. Ebenso ist auch Friedrichsfeld II (12) noch nicht ganz abzuschreiben. Nun kommt es zum direkten Aufeinandertreffen in Plankstadt mit den Brühlern.

In der 1. Frauen-Bezirksliga gerät die HG Oftersheim/Schwetzingen II zunehmend in Bedrängnis, da sie schon zweimal wegen Personalnot ihre Spiele absagen musste. Nun rangiert sie zum einen mit nur einem Punkt Vorsprung vor Schlusslicht HSG Lußheim (spielt am Sonntag, 18 Uhr, beim Tabellenführer TSV Rot II). Zum anderen sollte keine Partie wie die am Samstag gegen die SG Schwarzbachtal anstehende mehr wegen HG-Verschuldens ausfallen. Sonst wird das Team als erster Absteiger aus der Wertung genommen.

Ketsch dem Ziel nahe

Die Männer der TSG Ketsch sind in der 2. Kreisliga ihrem Ziel Wiederaufstieg ein gewaltiges Stück nähergekommen, haben sich am letzten Spieltag mit 24:18 (13:11) ihres härtesten Verfolgers HSV Hockenheim II entledigt. Gast HSV hielt bis zur Pause gut mit, fand sich aber nach dem Kabinengang auf dem Spielfeld überhaupt nicht mehr zurecht (19:12/45.). Als vermeintliche Hürden bis zur Vollzugsmeldung stehen nun noch sieben potenzielle Verhinderer im Weg. Der erste steht am Samstag (19 Uhr) auswärts mit dem Drittletzten HC Vogelstang bereit.

Aus diesem Tabellenkeller hat sich nun die HG O/S III mit 6:2 Zählern aus den letzten Partien befreit, spielt nun am Samstag (17.15 Uhr) beim TSV Amicitia Viernheim III. Schon der Auftakt im Match mit einem reichlich dezimierten Vogel-stang war phänomenal. Hinten vernagelte Daniel Kreichgauer seinen Kasten, vorne wurden sauber Chancen herausgespielt, etliche (wenn auch nicht alle) Ballgewinne zu Kontern genutzt und schon stand es 6:0 (10.). Dieser Vorsprung geriet beim fulminanten 33:21 (16:7) nie mehr in Bedrängnis. „Da wurde echt mal Handball gespielt“, lobte Edelfan und Betreuer Christopher Haas.

Trübe Aussichten für Brühl II

Für Schlusslicht Brühl II sieht es indes düster aus, zumal jetzt der Auftritt beim Dritten Ilvesheim ansteht (Samstag, 20 Uhr). Lußheim und L/R II stehen schon länger relativ ungefährdet im Mittelfeld und sich nun direkt zum Derby gegenüber. mj

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 06.03.2020