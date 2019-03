Lore Eichhorn bringt zweimal Gold mit

Es war ihr erster Auftritt bei den Seniorinnen 80, und doch ließ sich Lore Eichhorn nicht von ihrem Erfolgsweg abbringen. Bei den baden-württembergischen Tischtennis-Einzelmeisterschaften der Senioren in Friesenheim (Südbaden) gewann die Schwetzingerin im Einzel mit 3:1 gegen Hannelore Kaysser (TSV Stuttgart-Münster). „Es war ein gutes Match, sie ist nicht einfach zu spielen“, freute sich Eichhorn.

Da bei den 80-Jährigen nur zwei Teilnehmerinnen starteten, nahm sie auch noch bei den 75-Jährigen teil. Hier kam sie in den Gruppenspielen zwar eine Runde weiter, doch dann wurden die Älteren aus der Wertung genommen. Den zweiten Titel holte sich Eichhorn im Mixed mit Klaus Krüger (NSU Neckarsulm). Das eingespielte Duo war an Position eins gesetzt und wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Nach einem Freilos in Runde eins und einem 3:0 gegen Marlis Ziebarth/Manfred Grumbach (VfL Sindelfingen/SSV Reutlingen) folgte ein hart umkämpfter 3:2-Halbfinal-Sieg gegen Margitta Ilskens/Rudi Biesen (Salamander Kornwestheim/TSG Eislingen). Im Endspiel gewannen sie 3:1 gegen Hannelore Kaysser/Peter Flach (TSV Stuttgart-Münster/TB Beinstein). „Leider hat er bei den deutschen Meisterschaften an Pfingsten in Erfurt schon eine andere Mixed-Partnerin“, berichtete Lore Eichhorn enttäuscht. Da wird sie also noch auf Partnersuche gehen müssen.

Im Doppel belegte sie mit Heidrun Sieber aus Wiesental Platz zwei bei den 70-Jährigen. Gegen das eingespielte Doppel Margitta Ilskens/Karin Dostal (Salamander Kornwestheim/TV Langenargen) gab es im Endspiel eine 1:3-Niederlage.

Sprung zu den „Deutschen“

Den Sprung zu den Deutschen Meisterschaften schafften auch die Oftersheimer Holger Weidenauer und Wolfgang Gericke. Weidenauer belegte im Einzel der Senioren 40 Rang drei. Nach einem 3:1-Erfolg gegen Oliver Riemann (TG Donzdorf) im Viertelfinale unterlag er in der Vorschlussrunde 0:3 gegen Jochen Burt (TTG Furtwangen/Schönenbach). Im Mixed erreichte er mit seiner Schwester Sabine Jacoby vom TTV Weinheim-West das Finale. Dort kassierten die beiden eine 2:3-Niederlage gegen Regina Bähr/Jochen Schrag (TG Schwenningen/TG Donzdorf). Wolfgang Gericke war einer der Favoriten bei den 70-Jährigen. Er musste am Finaltag jedoch nach sechsstündiger Wartezeit gegen seinen Doppelpartner Günter Florian (SV Rippenweier) eine 2:3-Niederlage im fünften Satz hinnehmen (10:12), so dass er nur Fünfter wurde. Im Doppel wurde das Duo Dritter.

Kerstin Thomsen vom TV Brühl belegte mit Rose Diebold (TTC Karlsruhe-Neureut) Rang drei im Doppel der Seniorinnen 60. Im Einzel wurde sie Fünfte bei den 65-Jährigen, im Mixed mit Hans Wiedemann (TV Kirrlach) ebenfalls Fünfte.

Willi Geberzahn (TSG Eintracht Plankstadt) kam in der Einzelkonkurrenz der Senioren 75 auf Platz neun, mit dem Leimener Karl Burg wurde er Fünfter im Doppel. mra

