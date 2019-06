Lore Eichhorn hofft auf Medaillen

Die thüringische Landeshauptstadt Erfurt ist am Pfingstwochenende Schauplatz der deutschen Tischtennis-Einzelmeisterschaften der Senioren. Dabei hofft Lore Eichhorn vom TV Schwetzingen in allen drei Konkurrenzen auf Medaillen.

„Das wird aber kein leichter Gang“, meinte die Schwetzingerin am Freitag kurz vor ihrer Abfahrt. Immerhin 17 Teilnehmerinnen sind es diesmal bei den Seniorinnen 80, die am Samstag ab 12.30 Uhr an den Start gehen. Im Doppel wird sie mit Margret Tepper (Weseler TV) antreten, mit der sie bei den 75-Jährigen schon einmal deutsche Meisterin war. Im Mixed hat sie mit Andreas Bernhauer vom TSV Schwieberdingen (TTVWH) einen neuen Partner.

Der Oftersheimer Wolfgang Gericke hofft auf vordere Platzierungen bei den Senioren 70. Er spielt im Doppel mit Günter Florian (SV Rippenweier) und im Mixed mit Margitta Ilskens (Salamander Kornwestheim). mra

