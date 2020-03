Lorenz ist der Held des Tages

Eine Trotzreaktion zeigte Fußball-Landesligist SV 98 Schwetzingen beim 4:0 (2:0)-Sieg in der Auswärtsbegegnung beim TSV Neckarbischofsheim, nachdem er im vergangenen Spiel gegen Türkspor Mannheim in der letzten Spielminute den sicher geglaubten Sieg aus der Hand gegeben hatte.

Im Schwetzinger Tor stand nach langer Verletzungspause mit Dennis Hofmann wieder der etatmäßige Torwart, der seinen Vorderleuten die nötige Sicherheit und den Rückhalt gab. Die Gäste machten von Anfang an Druck und ließen den Hausherren auf dem tiefen Geläuf in Neckarbischofsheim kaum Chancen, sich zu entfalten. Lorenz Held, der sich immer mehr seiner früheren Form nähert, lauerte nach einem langen Freistoß im Fünfmeterraum auf den Ball und köpfte zur Führung ein (13.). Als der TSV-Keeper Denis Weis den Ball nur nach vorne abklatschen konnte, war erneut Held zur Stelle und nagelte den Ball aus kurzer Entfernung zum 0:2 ins Tor (36.).

„Matchplan aufgegangen“

„Unser Matchplan ist aufgegangen, wir wollten auch auf dem schwer bespielbaren Rasen Fußball spielen, brachten gut getimte Bälle nach vorne, um Lorenz ins Szene zu setzten, der die Bälle auch verwertete“, zeigte sich der Schwetzinger Trainer Harald Wilkening mit dem Auftritt seiner Protagonisten zufrieden, die auch im zweiten Spielabschnitt nicht nachließen und weiter das Gästetor berannten.

Burak Cavdaro wollte kurz nach dem Seitenwechsel seinem Mitspieler in Sachen Toreschießen in nichts nachstehen und schloss einen Konter mit dem Tor zum 0:3 für die Gäste ab (58.). „Wir haben heute wenig zugelassen standen hinten kompakt, im Mittelfeld haben Alexander Dirks und Dominik Mrosek gute Ideen entwickelt und auch das Spiel gegen den Ball klappte gut, was schließlich zu dem auch in dieser Höhe erdienten Erfolg geführt hat.“

Wilkening konnte noch den dritten Treffer seines Goalgetters in der 70. Minute genießen. Der SV 98 verbesserte sich nach dem klaren Sieg um zwei Ränge, nimmt nun den siebten Tabellenplatz ein und hat am Samstag im Heimspiel gegen Ziegelhausen/Peterstal die Möglichkeit, sein Punktekonto weiter aufzustocken.

SV 98: Hofmann; Hodzic (76. Neugebauer), Örum (76. Wild), Kamuff, Gregg, Dirks, Mrosek (60. Li. Held). Iacono, Can, Cavdaro (89. Michelberger) Lo. Held. lof

