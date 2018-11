Luft verschafft

Die Tischtennis-Bezirksligamannschaften des TTC Hockenheim II und des TTC Ketsch III mussten jeweils zweimal am Wochenende antreten. Während sich die Ketscher mit zwei Siegen etwas Luft vom Tabellenende verschaffen konnten, steht bei den Hockenheimern ein Sieg einer Niederlage gegenüber.

Im Heimspiel gegen den TSV Amicitia Viernheim II kamen die Gastgeber aus Ketsch zu einem klaren 9:5-Erfolg. Nach dem Doppelsieg von Stauber/Kocher bauten die Ketscher die Führung durch Joseph Stauber, Lukas Wehland und Björn Strugies auf 4:2 aus. Nach der ersten Einzelrunde hieß es 5:4 für Ketsch. In der zweiten Runde gaben sich Wehland, Strugies, Pietrek und Roth keine Blöße mehr.

Im zweiten Heimspiel gegen die Tischtennisfreunde aus Hemsbach gab es einen hauchdünnen 9:7-Erfolg. Wie gegen Viernheim hieß es nach einem Doppelsieg durch Stauber/Strugies 5:4 nach der ersten Einzelrunde. Doch diesmal zog Hemsbach auf 7:5 davon, ehe Fabian Roth sowie das glänzend aufgelegte untere Paarkreuz mit Michael Wudy und Marvin Martin die Wende einläutete. Stauber/Strugies behielten die Nerven und gewannen hauchdünn mit 11:9 im fünften Satz.

Vom Nichtantreten profitiert

Der TTC Hockenheim II kommt mit einem knappen 9:7-Auswärtssieg in Viernheim dem selbst gesteckten Saisonziel Klassenerhalt immer näher. Hockenheim profitierte im Abschlussdoppel vom Nichtantritt des Spielers Reinhardt und kam kampflos zum Sieg. Andreas Bösselmann und Jochen Hamleh überzeugten im Einzel. Im zweiten Auswärtsspiel beim TTV Heidelberg II waren die Rennstädter im Einzel allerdings ohne Chance..

Der TTC Reilingen bleibt nach dem klaren 9:4 Auswärtssieg in Eppelheim weiter auf Meisterschaftskurs. Im Doppel sah es zunächst nicht gut aus, nur Sowa/Pulver punkteten. Die sonst souveräne Kombination Prim/Vögele unterlag Vierling K./Mollet. Im oberen Paarkreuz gaben sich Mark Prim und Manuel Vögele keine Blöße. Mit zwei 2:9-Niederlagen kehrte Schlusslicht TV Brühl von den Auswärtspartien in Hirschhorn und Plankstadt zurück. In Hirschhorn gestalteten René Kalous und Werner Hensel beim Stande von 0:7 das Ergebnis freundlicher.

Sieg zu hoch ausgefallen

In Plankstadt schlugen sich die Brühler trotz der hohen Niederlage wesentlich besser. Alandt/Jeutter und René Kalous hielten Brühl zunächst im Spiel. Wilmar Becker besiegte Patrick Alandt in fünf Sätzen, Christian Henschel setzte sich gegen Marc Jeutter ebenfalls in fünf Sätzen durch. Jakob Kuxhausen hatte gegen Werner Hensel bereits Matchbälle gegen sich, er setzte sich aber am Ende ebenfalls knapp in fünf Sätzen durch. mbu

