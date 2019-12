Lukas Sauer führt HG zum Auswärtssieg

Von Mike Junker

Mit einem 37:29-(14:12)-Erfolg beim TV Gelhausen sendete die HG Oftersheim/Schwetzingen ein starkes Auswärtsausrufezeichen an die Konkurrenz der 3. Handball-Liga in der Staffel Mitte.

Vom Beginn an gaben die Gäste den Ton an, legten in der Schlussviertelstunde noch einmal mächtig zu und feierten einen überwältigenden, fast perfekten Start-Ziel-Sieg vor 450 Zuschauern. Und es war ja nicht nur ein Erfolg bei irgendeinem Kellerkind, sondern an dieser Stelle wurde ja zum Beispiel Spitzenreiter Großwallstadt bezwungen und vergangene Woche Dritter Rodgau Nieder-Roden niedergerungen.

Trotz einer geschlossenen Mannschaftsleistung, ragte einer heraus. „Lukas Sauer hat sehr stark im Angriff Regie geführt und auch selber als Torschütze geglänzt“, lobte dessen sportlicher Leiter Martin Schmitt. Lukas Sauer war es auch, der nach knapp über einer Minute den ersten Treffer der Begegnung setzte. Gelnhausens Spielmacher Jonathan Malolepszy egalisierte dann - es sollte der einzige Gleichstand des Abends bleiben. Überfallartig stellten, teilweise in Unterzahl, besonders Kevin Suschlik (3) sowie Niklas Krämer und eben Lukas Sauer auf 2:6 und Gelnhausens erste Auszeit war fällig.

Nicht weit von Sauers Trefferanzahl kam auch Neuzugang Moritz Schmidberger ins Ziel und zeigte damit an, dass er nun vollständig ins Team gefunden hat. Dazu biss nicht nur der Schwabe in der Deckung ordentlich zu. „Die Jungs boten einen großen Kampf in der Abwehr und agierten mit einer überragenden Effektivität im Angriff“, war nicht nur Schmitt begeistert. Für ihn „ein extrem starkes Auswärtsspiel“.

Richtig in Spielfreude

Nur vor dem Seitenwechsel wurde ein wenig geschludert, der Vorsprung schmolz etwas, nach der Pause setzte Philipp Schenk gar den Anschlusstreffer, dann wurde die angesprochene Effektivität bei der HG noch einmal erst gesteigert, dann enorm ausgebaut. Aus dem 20:22 (45.) wurde schnell ein 22:29 (50.) und keiner in der Großsporthalle hatte mehr einen Zweifel, wer als Sieger das Feld verlassen sollte. Doch der spätere Gewinner hatte jetzt eine so richtige Spielfreude gefunden, wie von seinem Trainer Holger Löhr immer gefordert (25:34). Zur Belohnung spülte diese Freude die HG nun auf einen starken sechsten Rang vor den mit punktgleichen Bieberau/Modau und Dutenhofen/Münchholzhausen II. Diese gute Position soll nun am Freitag, 20.15 Uhr, gegen die HSG Rodgau Nieder-Roden verteidigt werden.

HG: Herb, Müller; Barthelmeß, Messerschmidt (4), Jansen (2), Schmidberger (6), L. Sauer (8), Krämer (3), Jungmann, Suschlik (6), A. Sauer (4/4), Burmeister (4), Hideg, Kubitschek.

© Schwetzinger Zeitung, Sonntag, 15.12.2019