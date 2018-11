Lußheimer Lokalderby

Zum Lußheimer Derby kommt es am ersten Rückrundenspieltag der 2. Bundesliga Süd. Um 14 Uhr (Kegelbahn am Sportplatzweg) empfängt der DKC 79 Altlußheim die SG DKC/RW Neulußheim. Es ist das Duell Sechster gegen Zweiter, dennoch liegen nur zwei Punkte zwischen den beiden Nachbarn. Durch den Sieg gegen Ettlingen und vor allem durch das sehr gute Mannschaftsergebnis können die Gastgeberinnen gestärkt in das Nachbarschaftsduell gehen. In der Vorrunde konnte sich Neulußheim zuhause noch recht deutlich durchsetzen, doch auf den ergebnisträchtigen Altlußheimer Bahnen dürfte sich ein anderes Bild ergeben, denn der Neuling konnte auswärts noch nicht so recht überzeugen. Mit einer ähnlich konzentrierten Leistung wie gegen Ettlingen ist ein Sieg möglich, zugleich könnte Altlußheim dann nach Punkten gleichziehen.

Der zweite Platz der Neulußhei-merinnen ist sicherlich ebenso überraschend wie zufriedenstellend. Dennoch waren die letzten Spiele recht holprig. „Es waren immer ein bis zwei Ergebnisse dabei, die weit unter Zweitliganiveau lagen“, sagte Sportwartin Carmen Brossmann. Für morgen wünscht sie sich ein vorgezogenes Nikolausgeschenk. „Die Bahnen sind super, zudem unseren in Neulußheim ähnlich“, so Brossmann.

Schwere Auswärtsaufgabe

Tabellenführer SG DKC/KSC 81 Hockenheim startet bei Vollkugel Ettlingen in die Rückrunde (Sonntag, 13 Uhr). Eine schwere Aufgabe, denn Ettlingen verlor letzte Saison kein Heimspiel und ist auch in dieser Runde noch unbesiegt. „Ein Ergebnis über 2700 Kegel ist nötig, um dort zu punkten“, weiß Birgit Kaschta, was ihr Team erwartet. Reicht der Schwung der Hockenheimerinnen aus, um zu gewinnen? Es wäre ein großer Schritt zum Titelgewinn. Mit Monika Humbsch und Martina Lamade treffen zwei der besten Spielerinnen der Liga aufeinander.

Der DSKC Eppelheim II kann morgen (13 Uhr) in Spaichingen einen großen Schritt zum Klassenerhalt machen, denn bei einem Sieg hätte er vier Punkte Vorsprung auf den Vorletzten Spaichingen. In den vergangenen Jahren stand sich der DSKC in Spaichingen oft selbst im Weg und konnte keine Punkte mitnehmen. Das soll sich diesmal ändern. „Wir gehen konzentriert und selbstbewusst ins Spiel, ein Auswärtssieg wäre sehr wichtig“, sagte Youngster Leonie Heckmann. mra

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 01.12.2018