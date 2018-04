Machen die Plankstadter ihr Meisterstück?

Anzeige

3. Liga Männer

Den Klassenerhalt hat die HG Oftersheim/Schwetzingen schon längst in der Tasche. Es geht jetzt nur noch darum, einen Platz zu erreichen, der die unerwünschte Vorqualifikation in Richtung DHB-Pokal vermeiden würde. Das ist bei drei Punkten Rückstand aber eher unwahrscheinlich.

Aufsteigen will aus der 3. Liga niemand. Als Absteiger steht die SG Köndringen/Teningen fest, auch der TV Hochdorf und der TSV Neuhausen/Erms sind kaum noch zu retten. Als Aufsteiger aus der BW-Oberliga ist der TVS 07 Baden-Baden (TV Sandweier) sicher, um den zweiten Platz streiten sich Pforzheim-Eutingen und Willstätt, theoretische Chancen besitzt auch noch Herrenberg. Aus Rheinland-Pfalz/Saar kommt der VT Zweibrücken-Saarpfalz hoch. Wie die dritten Ligen in der neuen Saison aussehen, wird aber erst nach der Saison eingeteilt.

3. Liga Frauen

Die Saison ist bereits abgeschlossen und endete für Aufsteiger TSG Ketsch II mit einem ausgezeichneten siebten Platz. Ob jemand in die 2. Liga aufsteigt, ist genauso noch unsicher wie die Frage nach den Aufsteigern aus der Oberliga.

Oberliga Frauen

Die HSG St. Leon/Reilingen, derzeit Achter, hat noch ein Spiel zu bestreiten und wird die Saison auf einem ordentlichen Mittelfeldplatz beenden. Um den Meistertitel streiten sich noch drei Teams. Bereits sicher abgestiegen sind Ottenheim und Brombach.

Badenliga Männer

Hier sind einen Spieltag vor Rundenende alle Würfel gefallen, Meister und Aufsteiger ist die SG Heddesheim, einziger Absteiger die TG Eggenstein, die Aufstiegsrelegation bestreitet die TSG Wiesloch. Für die drei Mannschaften aus unserem Verbreitungsgebiet verlief die Saison unterschiedlich: Während sich die HG Oftersheim/Schwetzingen II aus dem Abstiegskampf verabschiedete und im Mittelfeld landen wird, mussten der HSV Hockenheim und die HSG St. Leon/Reilingen bis zuletzt um den Ligaverbleib zittern. Für die HSG ist das nach dem Katastrophenstart mit 0:20 Punkten aber allemal beachtlich.

Badenliga Frauen

Hier hat sich Aufsteiger HG Oftersheim/Schwetzingen nach vier Aufstiegen in Folge sofort etabliert und kann sogar noch Dritter werden. Der TV Brühl liegt sicher im Mittelfeld. Aufsteigen wird die SG Nußloch mit den beiden Ex-Ketscherinnen Felicia Arnold und Katharina Lemke sowie der ehemaligen Brühlerin Julia Werle. Aus der Liga verabschieden wird sich entweder der TSV Rot oder die TG Neureut, die noch gegeneinander spielen.

Verbandsliga Männer

Hier ist die Spannung am größten, und die entscheidende Frage ist: Jubeln am Samstag die Spieler der TSG Eintracht Plankstadt oder nicht? Die Mannschaft von Trainer Niels Eichhorn hat es aber selbst in der Hand und würde mit einem Sieg oder einem Remis gegen TGS Pforzheim II den Meistertitel und den Aufstieg in die Badenliga feiern.

Der TV Eppelheim ist und bleibt Vierter. In der nächsten Saison wird er nicht mehr gegen die Absteiger HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim und TV Bretten antreten müssen, dafür aber gegen die Aufsteiger TSV Handschuhsheim und (wahrscheinlich) TV Neuthard.

Landesliga Frauen

Hier fehlt Tabellenführer HSG St. Leon/Reilingen noch ein Sieg im letzten Spiel beim Vorletzten Waldbrunn zum Aufstieg in die Verbandsliga.

Geschehen im Kreis

Auf Kreisebene sind die meisten Entscheidungen schon gefallen. In der 1. Kreisliga hat der TV Brühl Titel und Aufstieg schon längst in der Tasche. Verabschieden muss sich die HG Oftersheim/Schwetzingen III, die diesmal darauf verzichtete, in der Rückrunde mit Verstärkungen von oben oder aus der A-Jugend den Abstieg noch abzuwenden.

Begleitet wird die HG III beim Gang in die 2. Kreisliga von der Spvgg Ilvesheim. Hoch kommen der TSV Birkenau II und der HC Mannheim-Vogelstang oder der SKV Sandhofen.

In der 2. Kreisliga kann es noch den TV Brühl II erwischen, wenn er sein letztes Spiel gegen Meister Birkenau II nicht gewinnt. Und in der 4. Kreisliga durfte sich bereits die HSG St. Leon/Reilingen III als Zweiter über den Aufstieg freuen. In der 2. Kreisliga der Frauen sind die Fronten längst geklärt. Die HG Oftersheim/Schwetzingen II ist Meister und wird vom TV Brühl II in die 1. Kreisliga begleitet.

