Madeleine Laier erwartet Spitzenspiel auf Augenhöhe

Es passierte in der Vergangenheit eher selten, aber dieses Mal sollten die Drittliga-Handballerinnen der Junior-Bären aus Ketsch nicht nur mit dem Heimrecht im Rücken gegen den Drittletzten TSG Ober-Eschbach die Favoritenrolle besetzen. Aber ganz so weit ist das Team aus Bad Homburg auch nicht von dem der Kurpfälzer getrennt, besitzt aktuell nur zwei Punkte weniger. Da ist viel Raum für vertikale Tabellenbewegungen. Und zwei der Zähler stammen übrigens aus einem Auswärtssieg bei Gedern/Nidda. Ketsch dürfte gewarnt sein.

Gegner mit unorthodoxer Abwehr

In der Oberliga kommt es für die HSG St. Leon/Reilingen zu einer äußerst spannenden Begegnung beim TSV Heinigen (Samstag, 17.45 Uhr). Während die HSG als Zweitplatzierter an den Rand der Schwäbischen Alb reist, residiert der Gastgeber mit zwei Zählern Abstand auf Platz drei. Wer also Aufstiegsgedanken hegt, sollte die Begegnung für sich entscheiden. Allerdings darf Spitzenreiter FA Göppingen II nicht hoch in die 3. Liga. Trainer Sascha Kuhn ist überzeugt, dass dort in Heiningen die spielstärkste Mannschaft der Liga zu finden ist, die seine Mädels mit ihrer unorthodoxen 5:1-Abwehr und schnellem, sauberem Passspiel vor vor große Herausforderungen stellen wird.

Spielerin Madeleine Laier erwartet ebenso wie Kuhn ein Spitzenspiel auf Augenhöhe, bei dem sich beide Teams nichts schenken werden, denn auch der TSV hat wie die HSG nur gegen Göppingen verloren. Der Gastgeber jedoch nur knapp mit einem Tor und hat jetzt auch noch den Heimvorteil auf seiner Seite. Der Coach zählt darauf, dass seine Truppe so weit gefestigt ist, dass sie weiß, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Deswegen freut er sich schon auf Samstag: „Genau wegen solcher Spiele trainieren wir.“

Die ersten Zähler sollen es sein

Besonderen Charakter hat auch das Match von Oftersheim/Schwetzingen mit dem ersten von zwei Gegnern, die vermutlich auf Augenhöhe mit der HG agieren. Ebenfalls ein Aufsteiger und noch punktlos ist der TV Nellingen II, der nun erwartet wird. „Wir werden alles tun, um die ersten zwei Punkte zu holen“, verspricht Trainer Matthias Kolander. „Unsere Mannschaft trainiert gut, ist konzentriert und wird alles geben. Trotzdem ist es uns bewusst, dass es dieses Jahr kein einfaches Spiel gibt und wir niemanden unterschätzen werden.“

Die HSG II erwartet in der Verbandsliga die HSG Bergstraße zu einem ebenso klassischen Verfolgerduell von Spitzenreiter Stutensee/Weingarten. Wer ganz vorne dabei bleiben will, muss sich also sputen. Interessant könnte auch das Landesliga-Spiel zwischen Aufsteiger TV Eppelheim und der dritten Vertretung Birkenaus werden. mj/zg

