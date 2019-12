Mädels steigern sich von Spiel zu Spiel

Die Fußball-E-Juniorinnen der Spvgg 06 Ketsch haben die Herbstrunde der Landesliga-Staffel 1 gewonnen. Mit nur einer Niederlage aus acht Spielen setzten sich die Mädchen am Ende gegen Vereine wie Amicitia Viernheim und den Polizeisportverein Mannheim durch.

Die Ketscher Mädels, die von Tobias Schotter und Jan Ostler trainiert werden, steigerten sich von Spiel zu Spiel und zeigten vor allem gegen die starken Mannschaften aus der Staffel, was sie draufhaben. Besonders glücklich sind die Trainer, dass sich einige F-Juniorinnen in die Startmannschaft gespielt haben, dadurch waren die Mädchen aus Ketsch im Durchschnitt meistens ein bis zwei Jahre jünger als ihre Gegner.

Clara Bartl erzielt 29 Tore

Neben der wirklich tollen Mannschaftsleistung muss man die Spielerin Clara Bartl erwähnen, die in acht Spielen mit 29 Toren wohl so viele Tore gemacht hat wie keine andere Spielerin in dieser Staffel. zg

