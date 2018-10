Mal zu Hause überzeugen

Nach dem Sieg beim Tabellenführer der 2. Sportkegeln-Bundesliga Frauen, KG Heltersberg geht der DKC 79 Altlußheim mit einem guten Gefühl ins morgige Heimspiel gegen Goldene 7 Spaichingen (14 Uhr, Kegelbahn am Sportplatzweg). Bislang wurde jede Heimpartie gegen die Südbadenerinnen gewonnen. Zudem kehrt Yvonne Schmitt zurück. Die DKC-Verantwortlichen wünschen sich aber etwas mehr Schwung und eine Steigerung der Mannschaftsleistung, denn Altlußheim konnte bei den bisherigen Auftritten daheim trotz der Siege noch nicht überzeugen.

Als Dritter ist Aufsteiger SG/DKC RW Neulußheim bisher von den vier kurpfälzischen Clubs am besten platziert. Das soll auch nach dem morgigen Heimspiel gegen den PSV Ludwigshafen noch so sein (15 Uhr, Hardthalle). „Gegen den Tabellenletzten ist für uns ein Heimsieg natürlich Pflicht“, sagte Carmen Brossmann. Der Derbysieg in Eppelheim - es war der erste Auswärtssieg in der 2. Bundesliga – hat ihrer Mannschaft Auftrieb gegeben.

Zuversichtlich nach Haßloch

Der DSKC Eppelheim II fährt zuversichtlich zur punktgleichen TSG Haßloch (Sonntag, 14 Uhr), auch wenn es gegen Neulußheim nicht gut lief. Zwar kassierte der DSKC II im Vorjahr dort eine Niederlage mit 25 Kegeln, doch Kim Herbold hält einen Sieg für machbar. „Wir kennen die Bahnen und wir haben das Potenzial, dort gute Ergebnisse zu erzielen“, sagte Herbold.

Die SG DKC/KSC 81 Hockenheim erwartet morgen (15 Uhr, Fortuna Center) den direkten Tabellennachbarn TV Unterlenningen. Nachdem es auswärts nicht lief, freuen sich die Hockenheimerinnen auf die eigenen Bahnen. „Die Heimstärke ist ungebrochen, der Wille auch“, meinte Birgit Kaschta kämpferisch. „Es sollten wieder Ergebnisse fallen, die der Liga würdig sind“, meinte sie. Die zwei Punkte sind dringend notwendig, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren. mra

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 20.10.2018