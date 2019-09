Mannschaft nur geringfügig verändert

Endlich, so sagen viele Handballfreunde des TV Eppelheim geht die Sommerpause zu Ende und die neue Saison kann beginnen. Die Vorbereitung läuft zwar schon seit zwei Monaten, aber so richtig in die Gänge gekommen sind die Eppelheimer Verbandsliga-Handballer noch nicht, die Urlaubszeit verhinderte, dass das Gros der Mannschaft immer im Training war und auch die Trainer, Robin Erb und Sebastian Dürr sind beide Pädagogen, mussten die Ferien dazu nutzen.

Doch am Sonntag geht es in die Vollen, zu Hause gegen den alten Rivalen um einen der vorderen Plätze, die TSG Dossenheim. Da will man ja gut vorbereitet sein, denn die Germanen werden wieder mit ihrer ausgewogen starken Truppe, angeführt von Spielertrainer Nicolai Elfner, den Sieg aus dem Vorspiel wiederholen wollen.

Beim TVE hat sich wenig verändert, Simon Stroh hat seine Karriere beendet, dafür ist Dennis Schäfer, der schon in der Jugend für den TVE spielte von der HSG Mannheim (der Landesliga-Aufsteiger hat seine Mannschaft im Sommer abgemeldet) zurückgekehrt und hat auch noch gleich einen alten Bekannten, Jonas Spilger, mitgebracht. Sie sollen den Kader, Schäfer als Kreisläufer und Abwehrrecke, Spilger als Allzweckwaffe, ergänzen. Denn verletzungsbedingt muss Eppelheim noch mindestens bis Januar auf Alexander Huckele verzichten.

Und eine weitere Hiobsbotschaft droht, Torwart Martin Kriechbaum hat eine Knieverletzung, die schlimmste Befürchtungen weckt. Sollte er ausfallen, werden Felix Schäfer oder Arthur Heimbrecht seinen Platz einnehmen, Niclas Brendel wird zumindest zu den Spielen vor Ort sein. Die Verletzung von Christopher Föhr sollte hoffentlich bis zum Wochenende behoben sein, so dass Erb und Dürr wieder ein starkes Team ins Treffen schicken können. we

