„Mannschaft stellt sich von allein auf“

Schon vor Saisonbeginn hatte man beim SV Rohrhof nach dem verpassten Aufstieg den Ball flach gehalten und nicht vom Aufstieg gesprochen. Nach dem zehnten Spieltag steht der Zweite der Vorsaison allerdings nur auf Rang acht. „Natürlich bin ich enttäuscht, aber das ist der Situation geschuldet. Wir sind schon mit einem kleinen Kader gestartet und dann kamen noch mehr Verletzte hinzu“, fehlt Trainer Daniel Katsch im Moment die Kaderbreite, um ein ernsthafter Kandidat für die oberen Plätze zu sein. „Derzeit stellt sich die Mannschaft quasi von allein auf.“

Nach dem verschlafenen Saisonstart legten die Rohrhöfer einen Zwischenspurt mit fünf Siegen am Stück hin. Auch bei den beiden jüngsten Niederlagen (3:4 beim SC Pfingstberg/Hochstätt, 0:2 gegen den TSV Neckarau) sah Katsch sein Team keineswegs unterlegen. Im Gegenteil: „Gegen Pfingstberg haben wir eine starke erste Halbzeit gespielt, aber vergessen nachzulegen. Und Neckarau war verdient zwei Tore besser, weil wir einfach keine Mittel gefunden haben.“

Es ist nicht alles schlecht

Auch gegen den FC Hochstätt Türkspor (3:2) oder die DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen (2:0) bewiesen die Rohrhöfer, dass sie den Spitzenteams der Liga durchaus Paroli bieten können. „Ich kann der Mannschaft keine Vorwürfe machen. Es ist daher auch nicht alles schlecht. Das Problem ist, dass in den Spielen Leistungsträger verletzt oder mit Platzverweis raus mussten und wir dann nicht mehr nachlegen konnten“, erklärt Katsch.

Bis zur Winterpause will er bestmöglich noch in die Top fünf rutschen, macht dies aber keineswegs zum Muss. „Ich will keinen Druck aufbauen. Wenn es nicht klappt, geht die Welt auch nicht unter. Aber natürlich wäre es schön, wenn wir den Kontakt nach ganz oben halten.“ Am Sonntag geht es gegen den Spitzenklub VfR Mannheim II – ein richtungsweisendes Spiel. Bei einer Niederlage wären die Rasenspieler gegenüber dem SV Rohrhof um zehn Punkte enteilt.

Spannung beim Derby

Der KSC Schwetzingen kann mit einem Sieg beim MFC 08 Lindenhof II in die vorderen Gefilde vorstoßen. Die SG Oftersheim wird beim Spitzenreiter TSV Neckarau auf den Prüfstand gestellt und der FV Brühl II tritt beim Tabellennachbarn SC Pfingstberg/Hochstätt an. Mit Spannung schaut man auf das Lußheimer Derby zwischen dem SV Altlußheim und dem SC Olympia Neulußheim. Die Bilanz in den letzten vier Aufeinandertreffen ist ausgeglichen. wy

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 27.10.2018