„Mannschaft wird brennen“

Das Glück war den Eisbären Eppelheim in der Eishockey-Regionalliga Südwest bislang nicht hold. Trotzdem hat sich die Mannschaft ein Finale um den Einzug in die Endrunde erkämpft. Vor dem Auswärtsspiel an diesem Freitagabend in Heilbronn (Spielbeginn: 20 Uhr) erklärt Trainer John Kraiss (Bild), wie er in die Playoffs einziehen möchte.

Die Eisbären müssen dabei ihre eigenen Hausaufgaben erledigen und auf eine Hügelsheimer Niederlage gegen Spitzenreiter Zweibrücken pochen. Auch Schlusslicht Mannheim könnte mit einer Überraschung in Bietigheim Schützenhilfe leisten, daran glaubt Kraiss aber nicht.

Die Eisbären haben sich ein Endspiel um die Play-off-Plätze in Heilbronn erkämpft. John Kraiss, wie beurteilen Sie die Ausgangslage?

John Kraiss: Man darf uns auch dort nicht unterschätzen. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie Moral hat. Obwohl wir oftmals dezimiert und nur mit zwei Reihen antreten konnten, haben wir Sensationen geschafft. In Ravensburg, Stuttgart und gegen Hügelsheim waren wir schon vor dem Spiel abgeschrieben, haben aber gewonnen. Wir werden Vollgas geben, müssen aber auch achtsam sein. Klar ist: Es wird spannend werden, aber uns fehlt nur noch ein Schritt.

Wie wichtig wäre der Einzug in die Endrunde für den gesamten Verein?

Kraiss: Wir wollen in die Playoffs. Das ist ein Do-or-die-Spiel, wobei wir uns auch auf Spitzenreiter Zweibrücken verlassen müssen. Als Sportler setzt man sich Ziele und hat auch den Wunsch, Titel zu holen. Jetzt sind wir sehr nahe dran, einen entscheidenden Schritt machen zu können. Ich werde die Jungs richtig heiß machen und dafür sorgen, dass sie brennen werden. Ich finde, dass wir es verdient haben, in die Playoffs zu rutschen. Wenn wir es aber nicht schaffen sollten, dann ist das auch verkraftbar. Der Verein übt keinen Druck aus.

Sie haben die personellen Probleme angesprochen: Leistungsträger wie Aiden Wagner und Daylin Smallchild haben den Club während der Saison verlassen, dazu kamen Verletzungen. Sind Sie von der Mannschaft überrascht, dass sie sich diese Situation überhaupt noch erspielen konnte?

Kraiss: Überrascht bin ich nicht. Ich weiß, was in den Jungs steckt. Wir haben in Eppelheim etwas, was vielen anderen Vereinen fehlt: Wir sind eine echte Gemeinschaft und deswegen glaube ich in jedem Spiel an das Team, auch wenn die Lage noch so aussichtslos erscheint.

Wird der Kader auch in Heilbronn so dünn besetzt sein?

Kraiss: Es könnte sein, dass der eine oder andere Spieler dazustößt, damit wir nahezu drei Reihen aufbieten können. Aber darauf können wir uns nicht verlassen. Die Saison hat Kraft gekostet. Aber dadurch, dass wir immer noch die Möglichkeit haben, sind wir motiviert.

Sie selbst arbeiten in Heilbronn auch noch als Trainer der zweiten Mannschaft. Inwieweit wird das Spiel deswegen etwas Besonderes für Sie?

Kraiss: Das sind schon gemischte Gefühle, aber ich werde sie ausblenden. Ich bin mit vielen Spielern aus der ersten Mannschaft befreundet, aber in Eppelheim ist meine Arbeit und deswegen konzentriere ich mich darauf. Nach 60 Minuten sind wir wieder Freunde, während des Spiels sind wir es nicht.

Sollten die Eisbären ihre Hausaufgaben erledigen, muss dann nur noch Hügelsheim gegen den Spitzenreiter patzen: Wie werden Sie das Spiel verfolgen?

Kraiss: Mit Popcorn. Nein, Spaß beiseite. Ich fahre eventuell dorthin, um mir das Spiel anzuschauen oder verfolge es im Liveticker von daheim aus. Aber erst einmal müssen wir selbst die drei Punkte einfahren.

Worauf kommt es an, wenn am Freitagabend die Partie in Heilbronn beginnt?

Kraiss: Wir müssen unsere Chancen nutzen und über uns hinauswachsen. Wenn wir unsere Vorgaben einhalten und alles abrufen, dann haben wir gute Karten. Im Tor haben wir außerdem mit Janis Wagner einen Top-Torhüter, der uns Sicherheit gibt. Selbst wenn er einen schwächeren Tag hat, ist er in dieser Liga häufig noch überdurchschnittlich. Und es wird auch spannend zu sehen sein, wie die Mannschaften mit dieser großen Kulisse klarkommen werden – schließlich erwarten die Heilbronner aufgrund einer Benefizaktion mehr als 2000 Zuschauer. Bild: Treiber

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 21.02.2020