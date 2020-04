Manuel zeigt ein effizientes Minutentraining

4 Fotos ansehen Beim Mountain Climber werden in der Stützposition die Knie im Wechsle nach vorne zum Oberkörper angezogen. Die Arme und Schultern bleiben dabei stabil. © Pfitzenmeier

Tag sechs unserer Serie Fitness für zu Hause: Heute gibt es wieder ein Angebot, das sich an alle richtet – und zwar „EMON“, diese Buchstaben stehen für „every minute on (the) minute“. Das bedeutet, dass man immer eine Minute Zeit hat, um eine bestimmte Anzahl an Wiederholungen zu absolvieren. Wenn man es schafft, die jeweiligen Wiederholungen in weniger als einer Minute zu absolvieren, ist bis zum Ende der Minute Pausenzeit. Ein Vorteil der Trainingsform „EMOM“ ist, dass man sehr gut den eigenen Trainingsfortschritt beobachten kann. Benötigt man zu Beginn beispielsweise 50 Sekunden für zehn „Mountain Climber“ und hat demnach zehn Sekunden Pause, schafft man nach ein paar Wochen die gleiche Übung schon in 40 Sekunden.

In diesem „EMOM“ stellt euch Manuel Limbeck drei verschiedene Übungen vor, die ihr jeweils zehnmal wiederholt. Für die zehn Wiederholungen habt ihr jeweils eine Minute Zeit. Je nach Fitnesslevel absolviert ihr dann zwei bis fünf Durchgänge. Zwei Übungen stellt Manuel an dieser Stelle kurz vor – die ausführliche Variante gibt es wie immer als Video.

Erstes Beispiel (Bilder 1 und 2): Beim „Mountain Climber“ werden in der Stützposition die Knie im Wechsel nach vorne zum Oberkörper angezogen. Die Arme und Schultern bleiben dabei stabil. Eine Wiederholung bedeutet ein Mal das linke und ein Mal das rechte Bein heranzuziehen.

Video Sport Fitness für zu Hause (6/30) - Fitness für alle - 02:06 Manuel Limbeck, Experte der Pfitzenmeier Premium Clubs- und -Resorts, zeigt ein effektives Ganzkörpertraining (EMOM). Manuel Limbeck, Experte der Pfitzenmeier Premium Clubs- und -Resorts, zeigt ein effektives Ganzkörpertraining (EMOM).

Zweites Beispiel (Bilder 3 und 4): Kniebeugen – ein Klassiker. Aus dem stabilen, etwa hüftbreiten Stand heraus schiebt das Gesäß nach hinten, der Oberkörper neigt sich leicht nach vorne. Die Arme können als Ausgleich nach vorne gebracht werden. kaba

