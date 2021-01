Marc Nagel kehrt zur SGL zurück

Handball-Drittligist SG Leutershausen, Ligarivale der HG Oftersheim/Schwetzingen, wird in der neuen Saison auf einen alten Bekannten an der Seitenlinie setzen: 30 Jahre nach dem Gewinn der deutschen Vizemeisterschaft als Spieler kehrt Marc Nagel als Cheftrainer an die Bergstraße zurück. Er beerbt Frank Schmitt, der die SGL nach dieser Runde verlassen wird.

Nagel war bereits als Spieler, Co- und Cheftrainer in Leutershausen tätig. „Es gab auch andere Angebote, aber ich wollte wieder zurück. Ich freue mich auf die Leute und die Halle in Leutershausen.“ Zuletzt war der 50-Jährige als Coach bei der inzwischen insolventen SG Nußloch tätig. mjw

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 23.01.2021