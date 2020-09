Marcel Marchewicz gibt richtig Gas

Der Schwetzinger Marcel Marchewicz fährt derzeit auf dem Nürburgring das legendären 24-Stunden-Rennen. Für das Schnitzel-Alm Racing Team aus dem Allgäu ist er seit Donnerstag im grünen BMW M240i Racing Cup (Bild) sehr erfolgreich in der Klasse Cup 5 am Start. Die Klasse ist eine der härtesten umkämpften Klassen in der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS)).

„Wir sind dieses Jahr zum ersten Mal in der NLS unterwegs und haben einen erfolgreichen Start hingelegt“, berichtete der 24-Jährige am Freitag. In vier von fünf Rennen ist er mit seinem Kollegen Tim Neuser auf das Podiu gefahren. Dadurch sind sie in der Teamwertung auf Platz drei und Marchewicz ebenfalls in der Fahrerwertung. „Ich bin in der Junior-Trophäe Wertung sogar auf Platz eins in der Gesamtwertung“, freute er sich. In dieser Kategorie sind alle Fahrer bis 25 Jahren gelistet.

Am Wochenende soll es so weitergehen: „Wir sind alle top motiviert, wollen vor allem ohne große Zwischenfälle durchkommen und eventuell für eine kleine Überraschung sorgen. Ein Podiumsplatz in unserer Klasse bei diesem Rennen wäre ein super Ergebnis“, sagt er. Außer ihm und Tim Neuser gehören übrigens noch Fabio Grosse und Wilhelm Weirich zum Team. ali/Bild: Schnitzel-Alm

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 26.09.2020