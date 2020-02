Marco Haas als Matchwinner

Mit einem glatten 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)-Erfolg hat Eishockey-Regionalligist EC Eppelheim das erste Alles-oder-nichts-Spiel gegen den ESC Hügelsheim gewonnen und die Entscheidung um die Play-offs auf den letzten Spieltag vertagt. Matchwinner waren dabei der dreifache Torschütze Marco Haas sowie Janis Wagner, der mit seinem Shut-out den Weg zum Sieg ebnete.

Die Hausherren vermochten für die Partie nur zwei Reihen aufbieten, nachdem kurzfristig weitere Spieler erkrankt ausfielen. Da die Gäste mit vollem Kader (20 Spieler) antraten, war ein konzentrierter Auftritt notwendig. Aus dem Chancenplus resultierte jedoch kein Kapital.

Bei der ersten Unterzahl Eppelhiems Mitte des zweiten Abschnitts war die Chance des ESC gekommen, sich Chancen auf die Führung zu erspielen. Doch das Penalty-Killing der Eisbären hielt den Angriffen stand, selbst eigene Möglichkeiten wurden kreiert. Wieder komplett gelang dann der längst überfällige Führungstreffer. Marco Haas setzte sich konsequent durch und vollstreckte (32.). In der Folge wurde Hügelsheim besser, fand jedoch keinen Weg vorbei an Janis Wagner. Auch im Schlussdrittel blieb es ein schnelles und kampfbetontes, jedoch jederzeit faires Spiel, in dem nun beide Teams die Chance auf den nächsten Treffer hatten. Ebenso herrschte auf den voll besetzten Tribünen ein Kampf um den lauteren Support. Der ECE-Anhang war es jedoch, der erneut jubeln durfte, als Haas mit seinem zweiten Treffer für etwas Ruhe sorgte (52.).

Als Eppelheim vier Minuten vor Schluss nochmals in Unterzahl geriet, nahmen die „Rhinos“ den Torhüter zu Gunsten einer doppelten Überzahl vom Eis. Der Druck stieg, doch Eppelheim hielt sich schadlos, Marco Haas schob nach Ablauf der Strafe einen Konter ins leere Tor ein (59.). ece

