Marco List macht alles klar

Der KSV Ketsch wahrte mit einem mühevollen 17:15-Heimerfolg über den KSV Ispringen seine Chancen auf die Vizemeisterschaft in der Ringer-Oberliga. Doch die Fans des KSV erlebten ein Wechselbad der Gefühle, denn erst im letzten Kampf konnte Marco List mit einem Punkterfolg den Ketscher Sieg sicherstellen.

Fünf Einzelsiege für beide Teams zeigte auch den knappen Kampfverlauf auf, wobei Ispringen auch den in den Begegnungen der Deutschen Ringer-Liga (DRL) eingesetzten Ibrahim Fallacara aufbot, dessen Start in der Oberliga stark umstritten ist. Am Ende gelang KSV Ketsch mit dem „Vierer“ auf der Matte von Fallacara, der dem jungen Joel von Loefen keine Chancen ließ, der so wichtige Sieg.

Begeistert war der Ketscher Vorsitzende Markus Herzog „über das bessere Ende für uns nach einem spannenden Kampf. Unsere jungen Leute haben stark gekämpft und wichtig war, dass unsere Verlierter nicht zu viele Punkte abgegeben haben“. Der KSV rangiert noch einen Zähler vor Weingarten auf Rang zwei und muss für „Vize“ den Abschlusskampf am Samstag gegen Graben-Neudorf unbedingt für sich entscheiden – „und den wollen wir unbedingt gewinnen“, so Herzog.

Zum Auftakt bestimmte Ispringen das Kampfgeschehen, als Bodo Ebelle dem Ex-Reilinger Udo Mehner knapp mit 2:3 unterlag. Ümit Kahyaoglu verlor gegen den Ex-Meister Ralf Böhringer „nur“ nach Punkten, ehe die Gäste durch Fallacara auf 0:8 davonzogen. Doch die Ketscher Mannschaft konterte mit zwei Schultersiegen von Tim Geier und Kevin Lindemann zum 8:8-Ausgleich. Bartosz Dobicki ließ dann Christian Wagner mit 16:0 keine Chance und brachte die Ketscher mit 12:8 in Führung. Doch Ispringen konterte wie erwartet durch den Internationalen Octavian Sava, dem sich aber Ramon Gersak-Perez „nur“ noch Punkten geschlagen gab. Christoph Ries brachte mit seinem Punkterfolg über Jürgen Wagner die Gastgeber wieder mit 15:11 nach vorne, doch erneut konterte Ispringen, als Moses-Bahembera Ruppert gegen Bislan Assakalov auf den Schultern landete. Am Ende gab sich aber Marco List keine Blöße und setzte mit einem 5:0-Erfolg über Luciano Testas den Schlusspunkt.

Im Vorkampf war die Reserve des KSV Ketsch mimt 15:32 gegen Ispringen unterlegen, wo für die Gastgeber Andreas Rohr und Kevin Lindemann punkteten. pw

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 16.12.2019