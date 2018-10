Marco List rettete den 17:16-Erfolg

Mit einem wichtigen Sieg gegen den Tabellennachbarn KSV Malsch hat Ringer-Oberligist KSV Ketsch für etwas Abstand zum Tabellenende gesorgt. Mit 17:16 fiel der Erfolg in der Rathaushalle allerdings sehr knapp aus und am Ende hätte der KSV Malsch fast noch einen Punkt mitgenommen. „Unsere Rechnung ging nicht ganz auf, denn mit den Niederlagen von Tim Geier und Bodo Ebelle hatte wir keineswegs gerechnet“, sagte Markus „Adi“ Herzog der Vorsitzende des KSV nach dem Krimi. Der KSV Ketsch hat damit mit dem Tabellensechsten AC Ziegelhausen gleichgezogen, den er in zwei Wochen auf eigener Matte zu Gast hat.

Fünf Einzelsiegen für die Ketscher standen allerdings fünf Niederlagen dagegen: Nach einer 13:6- Führung leistete sich der mit 9:4 nach Punkten führende Tim Geier einen folgenschweren Fehler, der zur unerwarteten Schulterniederlage gegen Pasqual Haußmann führte. Dazu war Bodo Ebelle, von dem man einen Sieg gegen Angelo Baumgärtner einkalkuliert hatte, mit 5:10 dem Malscher unterlegen. Zur Pause hatten die Ketscher durch die Siege von Christoph Ries (kampflos), George-Emilian Sarban und Ümit Kahyaoglu in Führung gelegen, wobei Kahyaoglu gegen den Moldawier Alijan Temori mit Kampfkraft einen 0:4-Rückstand noch in einen 6:4 umwandelte. Philipp Keidel, der einige Kilo in die 66-kg-Klasse abtrainiert hatte, war es dann, der die Gastgeber mit seinem Schultersieg über seinen früheren Teamkollegen Christian Eberwein in Front brachte, ehe Tim Geier das Missgeschick passierte. Erstmals boten die Ketscher Heiko Dicker auf, der jedoch gegen den starken Tudor Cravet chancenlos war.

Auf Ion Plop war Verlass, der im freien Stil Alexander Schork mit 16:0 deklassierte und die Ketscher mit 17:14 nach vorne brachte. Im Abschlusskampf stand Marco List gegen den Ex-Ketscher Daniel Mächtel vor einer schwierigen Aufgabe: Mit einer Schulterniederlage (0:4 Wertung) wäre der Sieg an den KSV Malsch gegangen, bei einer Punktniederlage mit acht Zählern Differenz (0:3 Wertung) hätte sich Ketsch mit einem Remis begnügen müssen. Doch Marco List kämpfte verbissen und gab sich lediglich mit 1.8 Punkten geschlagen und mit der 0:2-Wertung konnten die Gäste das Ergebnis nur noch auf 17:16 verkürzen.

Ketscher Reserve siegt deutlicher

Die Reserve des KSV Ketsch kam gegen die Reserve aus Malsch auf der Matte zu einem 44:19-Erfolg, doch zwei Siege des jungen Joel von Loefen mussten durch dessen späteren Einsatz in der Oberliga annulliert werden, deshalb wurde Malsch nachträglich acht Punkte gutgeschrieben, doch der Sieg ging am Ende trotzdem mit 36:27 an Ketsch. Für die Gastgeber waren auf der Matte Bugru Bulut zweimal, sowie Yannik Seifert und Kevin Lindemann je einmal erfolgreich. Dazu kamen je zwei kampflose Erfolge durch Andreas Rohr und Laurin von Loefen. pw

