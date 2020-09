Marco Treiber ist heiß auf das Duell

Marco Treiber ist ein Ur-Plankstädter und für ihn sind Derbys das sprichwörtliche Salz in der Fußball-suppe. Ein solches steht seiner TSG Eintracht Plankstadt II am kommenden Sonntag in der Fußball-Kreisklasse B1 bevor.

Zum ersten Mal wird er die Konstellation Plankstadt II gegen die SG Oftersheim II als verantwortlicher Trainer erleben. „Als Trainer bin ich heiß auf dieses Duell – und die Jungs auch. Wir wollen da schon was mitnehmen“, sagt Treiber, der zwischen dem kommenden und letzten Gegner Parallelen im Leistungsvermögen erkannt hat. „Oftersheim II ist eine gute Mannschaft und ich schätze sie auf demselben Niveau wie den FV 08 Hockenheim II ein“, sagt Treiber. Gegen die Rennstädter verbuchte die neugegründete Zweite der Plankstädter ein 1:1-Remis, was eine Startbilanz von vier Zählern aus zwei Spielen erwachsen lässt. „Das ist insgesamt sehr positiv, damit haben wir nicht gerechnet“, freut sich Treiber über die Punkte, die nun bereits das Konto der TSG Eintracht II zieren. Dennoch ist noch viel Feinarbeit nötig, die fußballerische Abstimmung, die Synchronisation der Laufwege und die Effizienz vor dem Tor muss die Mannschaft noch einstudieren. „Das große Plus ist der Zusammenhalt – hier passt es super“, findet Treiber. „Wir spielen Fußball und kreieren Chancen.“ Etwas Nachholbedarf hat seine Elf noch hinsichtlich Disziplin. Nach zwei Spieltagen stehen die Plankstädter in der noch wenig aussagekräftigen Fairplay-Tabelle mit zehn Gelben Karten auf dem letzten Rang. „Wir meckern noch zu viel. Das betrifft aber auch mich - ich denke da manchmal noch zu sehr als Spieler“, gibt Treiber zu. „Aber wir arbeiten daran.“ wy

