Marcus Gutsche springt bei der HG bis zum Saisonende ein

Zwei Heimspiele bietet an diesem Wochenende der mittelklassige Frauen-Handball in unserer Region. So treffen in der Badenliga die HG Oftersheim/Schwetzingen und die TSG Wiesloch aufeinander sowie der TV Brühl und der TSV Amicitia Viernheim. Auswärtsfahrten stehen für Drittligist TSG Ketsch II (Samstag, 18 Uhr) bei der SG BBM Bietigheim), für Oberligist HSG St. Leon/Reilingen (20 Uhr in Wolfschlugen) und die HSG II (18.15 Uhr bei Heidelsheim/Helmsheim) in der Landesliga an.

Die Ketscher Junior-Bären haben sich in jüngster Vergangenheit ein wenig von der Abstiegszone gelöst und haben nun mit dem Auftritt beim Schlusslicht eine Pflichtaufgabe vor der Brust – ohne wenn und aber.

Den St. Leon/Reilinger Spielerinnen steht kein leichter Weg bevor. Denn ihr Gegner ist der aktuelle Spitzenreiter, der seine Gäste in der Regel nicht nur in die Schranken wies, sondern meist demontierte. Mit einer Ausnahme: Ende November entführte Allensbach II hauchdünn beide Zähler. Eine Vorlage für die HSG? Schließlich rangiert sie nur vier Zähler hinter dem Schwaben-Club.

HG weiterhin Favorit

Die beiden Badenliga-Kontrahenten Oftersheim/Schwetzingen und Wiesloch haben schon verlegte Begegnungen ausgetragen, sollten also wieder im Spielrhythmus angekommen sein. Doch der Gast beklagte einen verlorenen Punkt“ bei Schlusslicht Birkenau, während die HG in Lauda bei Königshofen/Sachsenflur einen Arbeitssieg errang. Somit ist nicht nur der Tabellenplatz ein Indiz für die doch recht klare Favoritenstellung des Gastgebers, die er aber wieder mit voller Konzentration auf die Platte bringen muss.

Und dies unter einem neuen Trainer. Denn der bisherige Coach Jürgen Al-Shawani bat kurzfristig aus privaten Gründen um Freistellung. HG-Frauen-Chefin Claudia Hettenbach drückte ihr großes Bedauern aus: „Jürgen hat gute Arbeit geleistet.“ Gleichzeitig präsentierte sie mit Marcus Gutsche eine Interimslösung bis zum Saisonende. „Mit Marcus haben wir nun genug Zeit gefunden, um uns für die neue Runde im Trainerbereich neu aufzustellen.“ Gutsche wird es gleichwohl nicht sein, er wurde diese Woche als zukünftiger Coach des abstiegsbedrohten Frauen-Oberligisten SG Nußloch vermeldet.

TVB diesmal Außenseiter

Eher als Außenseiter darf Lokalrivale TV Brühl ins Rennen gehen, denn dieser erwartet mit Spitzenreiter TSV Amicitia Viernheim nun ein ganz anderes Kaliber. Zwar ist der südhessische Aufstiegsaspirant Favorit, aber der TVB war schon immer hochmotiviert, wenn es gegen Viernheim ging. Das musste der TSV Amicitia zuletzt in eigener Halle erfahren, als der TVB dem Spitzenreiter die einzige, aber deftige 24:35-Heimniederlage beibrachte. Personell bestens ausgestattet wird die Mannschaft aus Brühl den Gästen aus Viernheim einen heißen Kampf um Punkte und Tore liefern.

Um die Anwurfzeit gibt es derzeit noch keine endgültige Klarheit, möglicherweise wird um 14.45 Uhr angepfiffen. mj/ako

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 25.01.2019