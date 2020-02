Mark Prim und Manuel Vögele mit Glück und Können

Der ersatzgeschwächte TTC Reilingen kam in einem hartumkämpften Tischtennis-Bezirksliga-Spiel gegen den TTC Weinheim III zu einem knappen und überraschenden 9:7 Erfolg, im Hinspiel unterlag Reilingen klar mit 9:2. Im Gegensatz zur Partie der Vorwoche hatten die Reilinger diesmal das notwendige Glück in zwei von fünf Spielen auf ihrer Seite, dies reichte letztlich zum positiven Ende.

In den Doppeln zu Beginn gewannen Prim/Vögele, Wenneker/Braun verpassten den zweiten Doppelsieg bei ihrer Fünfsatz-Niederlage nur äußerst knapp. Manuel Vögele musste sich knapp in fünf Sätzen Hans-Jörg Klump geschlagen geben, nachdem Mark Prim zum 2:2 ausgeglichen hatte. In der Mitte brachten Daniel Knauf und Stefan Wenneker mit souveräner Leistung Reilingen in Führung. Jürgen Kief bewies Nervenstärke und gewann mit 11:9 im fünften Satz gegen Mario Mohr. Nach Mark Prims Niederlage gegen Klump bauten Manuel Vögele, Daniel Knauf und Stefan Wenneker die Reilinger Führung auf 8:5 aus. Weinheim kam trotz starker Gegenwehr von Kief und Braun noch einmal auf 8:7 heran, ehe Prim/Vögele nach Matchball gegen sich noch mit 12:10 im fünften Satz den Siegpunkt erzielten.

Die Bezirksliga-Frauen des TTC Ketsch III verteidigten ihre Tabellenführung mit einem knappen 6:4-Sieg bei der Ladenburger SV. Leonie Sturm und Christine Klumb überzeugten mit jeweils drei Einzelsiegen. Cheyenne Lee Cielinski verlor zwei ihrer drei Spiele im fünften Satz knapp.

Der ASV Eppelheim war in der Bezirksklassen-Partie gegen die TTG Walldorf II nur im oberen Paarkreuz konkurrenzfähig. Klaus Vierling und Thomas Mollet holten alle vier Gegenpunkte gegen das starke Walldorfer Duo Boris Stanojevic und Jens Jung. In den Doppeln, im mittleren und unteren Paarkreuz errang Eppelheim nichts Zählbares.

Talfahrt geht weiter

Die sportliche Talfahrt von Bezirksligaabsteiger TTC Hockenheim II setzt sich fort. Gegen den Letzten TTV Mühlhausen III reichte eine 6:1- Führung nicht aus, die Gäste entführten mit einem 9:7 beide Zähler. Hockenheim startete mit einem 2:0 durch Potthast/Steinle und Geier/Eustachi souverän.

Nach Siegen von Bernd Potthast, Thomas Geier, Ulli Steinle und Felix Eustachi sah nichts nach einem TTV-Sieg aus, nach drei Siegen der Gäste in Folge wurden die Hausherren jedoch zunehmend nervöser. Thomas Geier verpasste in fünf Sätzen nur knapp, die Führung auf 7:4 zu erhöhen. Einzig Jochen Hamleh errang noch einen Punkt für die Hockenheimer. Im Abschlussdoppel waren Potthast/Steinle beim 1:3 nicht mehr in der Lage, den Abwärtstrend zu stoppen.

Der TTC Ketsch IV war bei der SG Birkenau/Hemsbach II in der Bezirksklasse Frauen erneut ohne Chance. Leonie Wilhelm holte den Gegenpunkt beim 1:9. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung bezwang der TV Schwetzingen II die SG Dielheim/Mühlhausen III klar mit 9:1. mbu

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 05.02.2020