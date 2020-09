Mark Schott hofft auf weniger Fehler im Aufbau

Torhüter Mark Schott gilt als großes Talent in den Reihen des SC Olympia Neulußheim II. In diesem Sommer ist der 19-Jährige der A-Jugend entwachsen und verstärkt nun das B-Klassen-Team. Auch sein Trainer Matthias Brenner hat die Leistungen seines Keepers gelobt. Schott ist inzwischen im Herrenbereich angekommen und lobt die Bedingungen, die er in Neulußheim vorfindet.

„Das Fußballspielen im Herrenbereich macht mir persönlich viel Spaß, da das Training gerade in der Vorbereitung wesentlich strukturierter abläuft“, so der Schlussmann. „Neben Ballübungen wird auch viel Wert auf Fitness, Ausdauer und Kondition gelegt.“ Zum Saisonauftakt reichten es für ihn und sein Team beim FC Viktoria Neckarhausen II nur zu einem 2:2-Remis. „Nur“, da die Neulußheimer in diese Partie leicht favorisiert gestartet waren und sich gefühlte 80 Prozent Ballbesitz am Ende nicht ausgezahlt haben. „Neben der spielerischen Stärke lagen wir auch eindeutig in Sachen Kraft und Ausdauer vorne“, empfand Schott mehr als eine optische Überlegenheit. „Jedoch haben wir Fehler im Aufbauspiel gemacht.“ Ein Fakt, an dem das Team noch arbeiten muss, um erfolgreich zu sein. Die Feinheiten und das Abstimmungsverhalten müssen noch ausgeprägter reifen. „Wir sind eine recht frische Mannschaft und haben viele Neuzugänge“, begründet Schott.

Gegen die TSG Rheinau II, die im Dunstkreis der Spitzenteams erwartet wird, soll trotzdem der Bock umgestoßen werden. „Wir spielen unser erstes Heimspiel und ich erwarte von mir und meiner Mannschaft, dass wir mit vollem Einsatz die drei Punkte nach Hause bringen“, geht Schott forsch voran und stellt seine jetzige Bedeutung für das Gefüge unter Beweis. wy

