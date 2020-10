Markus Ferma trifft beim Oftersheimer 6:0 dreimal

Der VfL Hockenheim ist nach der Niederlage der Vorwoche wieder in der Spur in der Fußball-Kreisklasse B zurück, der SV Altlußheim II feierte seinen ersten Punkt und die TSG Eintracht Plankstadt II kassierte eine hohe Niederlage.

SV Rohrhof II – SV Altlußheim II 1:1 (0:1)

Beide Mannschaften legten munter los, SV-Schlussmann Daniel Bittmann musste vier Hochkaräter der Gäste, die mit dem A-Klassen-Kader angetreten sind, entschärfen. Nach einem Eckball ging Altlußheim II in Führung. Ab der 39. Minute agierte Rohrhof II aufgrund einer Ampelkarte in Unterzahl. In der zweiten Halbzeit spielte Rohrhof II auf den Ausgleich. Kurz vor Schluss kassierten die Gastgeber einen weiteren Platzverweis. Dennoch warfen sie danach alles nach vorne und Dennis Samoray gelang doch noch das 1:1 (90.+2).

FV 08 Hockenheim II – Vikt.Neckarhausen II 1:2 (1:1)

Es war ein gebrauchter Tag für den FV 08 II. Durch Stefan Rapp gingen die Gastgeber noch in Führung (16.). Dann sorgte ein individueller Fehler für den Ausgleich von Patrick Ibele (26.). Anschließend rannten die Rennstädter mit Dauerfeuer auf das Tor der Gäste an und vergaben zehn hochkarätige Torchancen. Eine weitere Unachtsamkeit begünstigte dann das 1:2 durch Daniel Deutsch (69.). Doch auch danach hatte der FV 08 II genügend Torgelegenheiten, um das Resultat sogar zu drehen und klar zu gewinnen.

SG Oftersheim II – Olympia Neulußheim II 6:0 (1:0)

Früh erarbeitete sich die SGO II einige Chancen. So war es eine Co-Produktion der beiden A-Jugendspieler Apostolos Nasios und Vincent Steck. Erstgenannter brachte eine Flanke in den Rückraum, die Steck per Schlenzer ins rechte untere Eck verwertete. Eine ganze Reihe weiterer Chancen vereitelte der starke Neulußheimer Torwart Marc Schott. Mitte der zweiten Hälfte wurde Oftersheim II effektiver. In der 57. Minute brachte Nasios eine Flanke perfekt auf den Kopf von Markus Ferma, der gekonnt zum 2:0 einnickte. Nach 60 Minuten war es Arne Richter, der Nicolas Kremer schön in den Lauf schickte, dieser schloss sehenswert in den linken Winkel ab.

Zehn Minuten später verlängerte Tim Berger eine Ecke, die Ferma zum 4:0 einschieben konnte. Wenig später stocherte Tim Berger den Ball nach Vorlage von Jannik Auer ins Tor (78.). Den Schlusspunkt setzte Ferma mit seinem dritten Tor, er pflückte eine Flanke von Nasios aus der Luft, drehte sich um seinen Gegner und schob ein zum 6:0.

SC 08 Reilingen II – Rot-Weiß Rheinau II 4:3 (3:2)

Das Spiel begann für den SC 08 II optimal. Bereits in der 3. Minute verwandelte Leon Kempf einen von Patrick Kuderer getretenen Freistoß gekonnt ins kurze Eck zur 1:0-Führung. Nur drei Minuten später führte ein schnell vorgetragener Spielzug zum 2:0, als erneut Kempf eine weite Flanke von Sören Gärtner per Direktabnahme verwandelte. In der 16. Minute verkürzte der sträflich frei stehende Antonino Carusotto zum 2:1. Kapitän Kuderer schloss einen weiteren gelungenen Spielzug zum 3:1 ab (44.), doch die Gäste erzielten noch vor dem Halbzeitpfiff durch den Ex-Reilinger Michael Gaa den Anschlusstreffer.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs drängten die Gäste auf den Ausgleich, der ihnen in der 68. Minute durch Daniel Espinoza auch gelang. Glück hatten die Gastgeber später, als ein eigentlich ungefährlicher Weitschuss mit einer Reflexbewegung von einem Rheinauer Spieler mit der Hand gespielt wurde. Den fälligen Strafstoß verwandelte Kuderer sicher zum 4:3 (78.). Diese Führung wurde mit einer starken kämpferischen Leistung bis zum Schlusspfiff erfolgreich verteidigt. bk

1. FC Turanspor Mannheim II – VfL Hockenheim 0:4 (0:3)

Die Hausherren verteidigten mit Biss und konsequent, der VfL bemüht und geduldig, scheiterte anfangs überhastet oder am gut aufgelegten FC-Keeper. Nach einem Freistoß von Sascha Vöhringer an die Unterkante der Latte war Dimitri Sorokin zur Stelle und vollendete zum 0:1 (35.). VfL-Kapitän Valentin Folz erhöhte auf 0:2 (40.). Erneut Vöhringer, diesmal aus dem Spiel heraus, besorgte mit links ins kurze Eck das 0:3 (41.). Den zweiten Durchgang starteten die Mannheimer offensiver, doch die Rennstädter kontrollierten das Spiel und ließen keine echte Torchance zu. Nach einem Gerangel (59.) sah VfL-Akteur Mohamed Halassan die Rote Karte. In den letzten zehn Minuten ließen sich die Hockenheimer zurückfallen und Folz schloss noch einen Konter mit der Pieke zum 0:4-Endstand ab (87.).

TSG Eintracht Plankstadt II – DJK Fort.Edingen-Neck. II 1:7 (1:4)

Eine Heimklatsche gab’s für die neuformierte TSG Eintracht II. In der 9. Minute traf Ahmet Örün und der traf in den Winkel zum 0:1. Mit einem überragenden Weitschuss sorgte Leon Melkus nur wenig später für den Ausgleich (11.). Die Gäste waren jedoch williger und Serkan Cukurova setzte sich durch und schoss aus 18 Metern zum 1:2 ein (13.). In der 39. Minute setzte sich erneut Cukurova gegen TSG-Keeper Patrick Weinberg im Eins-gegen-eins durch und schob zum 1:3 ein. Cukurova machte vor der Pause mit dem 1:4 den Hattrick perfekt (43.). Nach dem Seitenwechsel verlief das Geschehen ausgeglichen, bis Örün in der 70. Minute zum 1:5 erfolgreich war. Fünf Minuten später ließ Machourek die TSG-Abwehr aussteigen und belohnte sich mit dem 1:6 (75.). Die TSG II bemühte sich um eine Ergebnisverbesserung, konnte aber auch einen Elfmeter nicht verwerten (83.). Den Schlusspunkt setzte Schroth, der nach einem Alleingang das 1:7 besorgte (85.).

SpG ASV/DJK Eppelheim II – FC 1986 Sandhausen 4:0 (1:0)

Die Gastgeber mussten auf alle Torhüter verzichten und stellten Stürmer Nico Bauer zwischen die Pfosten. In der 21. Minute setzte Flamur Kadrija einen direkten Freistoß in die Maschen zum 1:0-Pausenstand. Nach einem Freistoß von Caner Yilmaz behielt Philipp Beisel im Strafraum die Übersicht und traf zum 2:0 (65.). Nach schönem Direktspiel im Mittelfeld passte Amadou Berete quer auf den mitlaufenden Luis Reinschild, der zum 3:0 einschob (83.). Berete selbst traf nach einem Freistoß von Steffen Rittmeier per Kopf zum 4:0 (88.).

