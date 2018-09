Marlo Bühler beeindruckt bei Kantersieg

Mit sechs Tausendern verwöhnte der VKC Eppelheim am Freitagabend die Zuschauer in der Classic Arena und gewann auch in der Höhe erwartungsgemäß 6210:5764 gegen die SG Lampertheim. Die Kulisse war allerdings bei weitem nicht so groß wie erwartet. Der Aufsteiger erwies sich als weitgehend harmlos, auch der Ex-Eppelheimer Ralf Schmitt konnte nicht überzeugen (955).

Auf der vierten Bahn nahm er bei Marlo Bühler Anschauungsunterricht, denn der begann mit fünf Neunern und hatte nach zehn Kugeln sagenhafte 88 Kegel auf der Anzeigetafel stehen. „Das hat man bisher selten gesehen“, staunte Teamkollege Gunther Dittkuhn über diesen außergewöhnlichen Start. Bühler schaffte schließlich 277 Kegel auf dieser Schlussbahn und insgesamt 1056. Damit war er jedoch „nur“ Zweitbester im Eppelheimer Team, denn Daniel Aubelj fand seine Form nach zuletzt schwächeren Spielen wieder und brannte speziell auf seiner zweiten Bahn (290) ein Feuerwerk ab. Mit 1080 Kegeln wurde der deutsche Einzelmeister Tagesbester.

Lampertheim lang nach 50 Wurf kurzzeitig mit 37 Kegeln vorn, weil Steffen Back – ebenfalls ein früherer Eppelheimer – einen Glanztag hatte und mit 1056 Kegeln eine neue persönliche Bestleistung erzielte.

Beim VKC fiel auf, dass außer Aubelj jeder Akteur eine schwächere Bahn hatte. „Ich denke zu viel“, kommentierte Jürgen Cartharius seine 223 Kegel zu Beginn. „Man hat bei jedem Akteur mal Schwächen gesehen“, sagte Trainer Matthias Ebert. Aber insgesamt gibt es bei einem Teamresultat von 6210 wenig zu meckern. Der deutsche Meister marschiert weiter, der 50. Bundesligasieg in Folge rückt näher.

VKC Eppelheim: Dittkuhn 1034, Aubelj 1080, Cartharius 1009, Bühler 1056, Jacobsen 1023, Lacher 1008.

Tippl mit Galavorstellung

Frei Holz Plankstadt hat den Saisonstart mit einem 5961:5882 gegen Olympia Mörfelden veredelt und ist nach zwei Spielen noch ungeschlagen. Allerdings bot Pokalsieger Mörfelden eine erschreckend schwache Vorstellung. Der für Leistungsträger Stefan Michel ins Team gerückte Christian Vonhof blieb sogar unter 900 Kegeln. Bei Plankstadt war Andreas Tippl wieder dabei und zeigte eine Galavorstellung. Mit Bahnen von 277, 258, 262 und 292 Kegeln kam er auf das Topresultat von 1090 Kegeln. Der nicht überzeugende Rainer Nord verlor gegen Christian Schneider 61 Kegel, weil er nach sehr gutem Beginn (254, 258) stark nachließ. Marco Mergenthaler war mit seinem Spiel auch nicht rundum zufrieden, machte aber gegen Vonhof weitere 110 Kegel gut. „Im Abräumen war ich etwas unkonzentriert und habe mir vier Fehler geleistet“, meinte Mergenthaler.

Mit 151 Kegeln Vorsprung ging das Plankstadter Schlusstrio auf die Bahnen. Mörfelden holte durch die starken Sven Völkl (1009) und Dieter Nielsen (1035) noch einmal auf, aber Thomas Hörner wurde von Bahn zu Bahn besser und erzielte 1051 Kegel. Manfred Lorenz wurde nach 100 Wurf und nur 426 Kegeln gegen Dennis Koch ausgewechselt. Der legte gleich eine 252er Bahn hin, und damit war die Partie entschieden. Daniel Zirnstein, der tags zuvor die Einschulung seines Sohnes und auch noch Geburtstag gefeiert hatte - deshalb wurde die Partie auf Sonntag verlegt - kam erst auf der vierten Bahn richtig ins Rollen (261), verfehlte diesmal aber den Tausender deutlich. „Wir wollen stellenweise zu viel“, meinte Marco Mergenthaler, aber Frei Holz ist mit dem Saisonstart absolut zufrieden. „Vielleicht können wir die Siegesserie sogar noch bei Gut Holz/Grün-Weiß Sandhausen fortsetzen“, blickte er auf den nächsten Spieltag. Trainer Boris Butzbach meinte: „Wir sind glücklich über den Sieg, auch wenn wir heute nicht so konstant waren, aber so dreckige Siege muss man auch mal einfahren.“

Frei Holz Plankstadt: Tippl 1090, Nord 955, Mergenthaler 1005, Hörner 1051, Lorenz/Koch 426+464=890 930, Zirnstein 970.

