Martin Erle sorgt für Überraschung

Bei den süddeutschen Leichtathletik-Meisterschaften der Männer, Frauen und U 18 in Erding überraschte Martin Erle (LG Kurpfalz) im Speerwerfen der Männer. Im letzten Versuch schaffte er mit 64,21 Meter seine klar beste Weite und fing den lange führenden Meckes (LG Teck) noch um sieben Zentimeter ab. Sechster wurde sein Vereinskamerad Yannik Dudda über 800 Meter (1:55,11 Minuten).

Wollschläger immer schneller

Immer schneller wird Clara Wollschläger (LG Kurpfalz). In ihrem zweiten Jahr U 18 steigerte sie sich nach dem starken 400-Meter-Rennen bei den baden-württembergischen Meisterschaften in Ulm erneut um weitere 78/00 Sekunden auf beachtliche 58,11 Sekunden und wurde in dem großen Feld der Langsprinterinnen Sechste.

Im Diskuswerfen der Frauen landete Isabelle Sturm (LG Kurpfalz) mit 42,62 Meter auf einem guten sechsten Rang, verpasste aber die avisierten 44 Meter recht deutlich. Siebte wurde sie im Kugelstoßen mit 12,26 Meter. hz