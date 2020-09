Martin Schnetz hat das letzte Wort

Mit einem prominenten Namen hat die HSG St. Leon/Reilingen auf der Trainerposition aufgerüstet: Jonathan Winter wird künftig von Ex-Drittligatrainer Martin Schnetz unterstützt. Das Duo kennt sich aus Winters aktiver Zeit bei der HG Oftersheim/Schwetzingen. „Schon damals habe ich ihn sehr geschätzt“, sagt der 28-Jährige: „Wir waren gemeinsam erfolgreich und möchten das auch bei der HSG sein. Wir ergänzen uns sehr gut.“

Und wie sieht die Aufgabenverteilung aus? Winter führt aus: „Ich übernehme die organisatorischen Angelegenheiten für den Trainings- und Spielbetrieb, Führung von Statistiken, Koordination des Vorbereitungs- und Trainingsplan und führe alles zusammen. Martin ist für Trainings- und Spielinhalte verantwortlich. Alle Entscheidungen treffen wir immer gemeinsam, obwohl Martin als Chef immer noch das letzte und entscheidende Wort hat.“

Das hatte er wohl auch bei den Neuzugängen und da gab es in der Sommerpause gleich acht Spieler, die in der langen und intensiven Vorbereitung integriert werden mussten. „Wir konnten uns auf allen Positionen verstärken“, ist sich Winter sicher, dass Marius Meyer, Lucas Gartner, Marcel Impertro, Carsten Frank und Tim Barth die HSG weiterbringen werden. Aber es kamen nicht nur Spieler von anderen Vereinen, auch eigene Talente konnten hochgezogen werden: Marian Benetti, Oliver Schmitt und Dominik Betram werden den ausgewogenen Kader ergänzen. Andererseits sorgen die Corona-Bedingungen auch dafür, dass gleich drei eingeplante Spieler nicht am Spielbetrieb teilnehmen werden.

Weiterentwicklung des Teams

Vom Saisonziel weicht der 28-Jährige deswegen aber nicht ab. Der Klassenerhalt steht über allem. Winter ist sich sicher: „Wir werden um jeden Punkt kämpfen müssen, was wir aber gerne annehmen. Als weiteres Ziel nach dem Klassenerhalt steht natürlich die Weiterentwicklung der Mannschaft und die Integration der Neuzugänge und der dann wiedergenesenen Verletzten im Vordergrund.“

Zum Auftakt geht es gegen den TV Friedrichsfeld. Und da ist für Co-Trainer Winter die Vorgabe eindeutig: „Wir spielen voll auf Sieg. Das ist eine gestandene Mannschaft, die uns mit einer kompakten 6:0-Deckung begegnen wird. Wir müssen es schaffen, das Konterspiel sowie die erste Welle und schnelle Mitte in den Griff zu bekommen.“ Allerdings glaubt Winter auch, dass es dauern könnte, bis die Teams wieder auf Betriebstemperatur sein werden. Zeit ist ein kostbares Gut, in der rauen Badenliga wird sie den Mannschaften aber selten gewährt. mjw

Kader: Tor: Hagen Gutland, Maximilian Winter, Maximilian Jacobs, Dominik Bertram. LA: Lucas Gartner, Yannick Benetti, Julian Bahr. RR: Oliver Schmitt, Marian Benetti, Andreas Rausch, Felix Scholl, Florian Hühn, Janosch Menger, Marcel Impertro, Lucas Glogowski, Carsten Frank. RA: Christian Decker, Tim Barth. KM: Marius Meyer, Fabian Manke, Joshua Antl, Fabio Kief.

